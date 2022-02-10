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SpaceX'e şok! Federal İletişim Komisyonu'na (FCC) mektup sunan NASA: "Endişe duyuyoruz"

10.02.2022 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk’ın sahip olduğu ve uzay uçuşları düzenleyen SpaceX, bu kez ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) mektubuyla gündemde. NASA, SpaceX'in 30 bin uydu içeren uydu sistemi Starlink Gen2 ile ilgili endişelerini içeren mektubu, Federal İletişim Komisyonu'na (FCC) sundu. NASA, Starlink Gen2 ile internet hızını yükseltmeyi planlayan şirkete ait 30 bin uydunun olası çarpışma yaratmasından endişe duyuyor.

SpaceX'e şok! Federal İletişim Komisyonu'na (FCC) mektup sunan NASA: "Endişe duyuyoruz"

Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX ve ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) bu kez oldukça ciddi bir konu ile gündemin üst sıralarına çıktı. NASA, uzay uçuşlarını da gerçekleştiren SpaceX'in uydu projesiyle ilgili Federal İletişim Komisyonu'na (FCC) bir mektup sundu. Mektupta, 30 bin uydu içeren uydu sistemi Starlink Gen2 ile alakalı endişeler bulundu. Öte yandan, NASA'nın SpaceX'in 30 bin uydu içeren uydu sistemi ile dünya üzerindeki internet hızını yükseltmeyi planlarken, 30 bin uydunun olası çarpışma yaratmasından endişe duyduğu kaydedildi.

BU KADAR UYDU ÇARPIŞMAYA YOL AÇABİLİR ENDİŞESİ

NASA tarafından Salı günü FCC’ye gönderilen ve uzayda yer alacak ek 30 bin uydunun yaratacağı olası etkileri dile getirdiği mektubunda “NASA'nın, birleşme olaylarının sıklığında önemli bir artış potansiyeli ve NASA'nın bilim ve insanlı uzay uçuşu misyonları üzerindeki olası etkileri konusunda endişeleri var” denildi. NASA, yörüngede bu kadar uydunun olası çarpışmalara yol açacağından endişe duyduğunu ifade etti. SpaceX’in 12 bin uyduluk Starlink projesi daha önce kabul edilmiş ancak firma projesini 30 bin uyduya yükseltmek için başvurmuştu.

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HALİHAZIRDA YÖRÜNGEDE 25 BİN OBJE İZLENİYOR  

NASA mektubunda, Starlink Gen 2 sisteminin konuşlandırılmasının, uzay uçuş güvenliğini ve uzay ortamının uzun vadeli sürdürülebilirliğini destekleyecek şekilde ihtiyatlı bir şekilde yapılmasını sağlamak istediğini belirtti. Hali hazırda yörüngede 25 bin objenin olduğunu vurgulayan NASA, SpaceX'in Gen2 genişlemesi, yörüngedeki izlenen nesnelerin sayısını iki katından daha fazla arttıracağı ifade etti.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Starlink
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