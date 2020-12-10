HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. SpaceX: Elon Musk'un Starship uzay aracının son prototipi iniş sırasında infilak etti

SpaceX: Elon Musk'un Starship uzay aracının son prototipi iniş sırasında infilak etti

10.12.2020 12:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
SpaceX: Elon Musk'un Starship uzay aracının son prototipi iniş sırasında infilak etti

ABD'li girişimci milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX tarafından tasarlanan Starship uzay aracının son prototipi iniş sırasında infilak etti.

ABD'li girişimci, dünyanın en zengin ikinci insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX tarafından tasarlanan Starship uzay aracının son prototipi iniş sırasında infilak etti.

Musk, 50 metre boyundaki 16 katlı insansız roket SN8'in Texas'taki Boca Chica test sahasına inişinde alevler içinde kalmasına rağmen, sonuçtan memnun olduğunu ve istedikleri tüm verileri aldıklarını söyledi.

Elon Musk, 12,5 kilometre yüksekliğe ulaşması hedeflenen uzay aracının fırlatılmasından önce, Twitter'daki takipçilerini test sırasında aksilik yaşanabileceği konusunda uyarmıştı.

Musk, büyük umutlar bağladığı Starship'in SpaceX'in geleceği olduğunu söylüyor.

Mars'a yolculuk

Starship'in, yörüngeye insan ve kargo taşıması hedefleniyor. Ancak Musk bu aracın Ay ve Mars'a da yolculuk yapmasını hedefliyor.

Musk, testten sonraki Twitter mesajında "Mars, işte geliyoruz!" dedi.

https://twitter.com/elonmusk/status/1336810077555019779?s=20

Boca Chica Araştırma Geliştirme tesislerinde bir dizi ileri prototipler geliştirildi. SpaceX her prototipi başarısız oluncaya kadar deniyor. Zaman zaman bu araçlar infilak ediyor.

SN8, yüksek irtifa alt yörünge uçuşu için yapılan ilk girişimdi.

Testte aracın Dünya'nın yörüngesine yatay konumda girme koşulları test edildi. Aracın daha sonra yere dikey konumda inmesi planlanıyordu.

Bu hedeflerden çoğuna ulaşıldı. Sorunsuz bir şekilde fırlatılan araç planlanan yüksekliğe ulaştı ve yatay bir şekilde inişe geçti. Ancak araç dikey konuma geldikten sonra çok hızlı indi ve yere çarparak infilak etti.

Musk, yakıt tankındaki basıncın düşük olması nedeniyle iniş hızının yüksek olduğunu söyledi.

roket

Raptor motorlar kullanıldı

Burun konisinin yanı sıra baş ve alt kısımlarındaki büyük kanatçıklarıyla (aerodinamik kumanda yüzeyleri) diğer prototiplerden farklı bir görünümü olan SN8'de SpaceX'in yeni geliştirdiği metanla çalışan üç Raptor motoru denendi.

Starship, geliştirme süreci tamamlandığında uzaya Super Heavy adlı itici roketle fırlatılacak.

28 Raptor motorunun kullanılacağı söylenen Super Heavy'nin 70 meganewton (yaklaşık 7.250 ton) itiş gücüne sahip olacağı belirtiliyor. Bu, Ay'a astronotların gönderildiği Apollo Saturn-5 roketinin itiş gücünün aşılması anlamına geliyor.

Yeniden kullanılabilecek şekilde tasarlanan Starship ve Super Heavy'nin toplam yüksekliği 118 metre olacak.

Musk, Haziran'da Starship'in, halihazırda uydu şirketleri, ABD Hava Kuvvetleri ve NASA için uçuşlar gerçekleştiren Falcon roketlerinin de ötesinde, bir numaralı önceliği olduğunu söylemişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Can sıkıntısından başladılar! 50 TL harcama yapıp 1000 TL'ye satıyorlar... Can sıkıntısından başladılar! 50 TL harcama yapıp 1000 TL'ye satıyorlar...
Tayland’da festivalde atılan havai fişekler maymunları korkuttuTayland’da festivalde atılan havai fişekler maymunları korkuttu
ATA AÖF sınavları ne zaman açıklanır?ATA AÖF sınavları ne zaman açıklanır?

En Çok Okunan Haberler

Maskesiz hayat ne zaman başlayacak? Ateş Kara tarih verdi

Maskesiz hayat ne zaman başlayacak? Ateş Kara tarih verdi

Yeni kadrosuyla ekrana dönüyor! İşte setten ilk kareler

Yeni kadrosuyla ekrana dönüyor! İşte setten ilk kareler

5 arkadaşıyla alkol aldığı evden sabaha karşı böyle çıkarıldı

5 arkadaşıyla alkol aldığı evden sabaha karşı böyle çıkarıldı

Çıkan haberin ardından herkes bu köyden ev ve arsa almak istiyor

Çıkan haberin ardından herkes bu köyden ev ve arsa almak istiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!

Kürt Demokrat Partisi (KDP) kuruldu iddiası olay oldu!

Kürt Demokrat Partisi (KDP) kuruldu iddiası olay oldu!

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

'Çin aşısının etkisini tespit etmek mümkün değil'

'Çin aşısının etkisini tespit etmek mümkün değil'

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Faizler sıfıra indirildi!

Faizler sıfıra indirildi!

Polisler Vali'ye böyle yakalandı! Önce ceza yazdırdı sonra da...

Polisler Vali'ye böyle yakalandı! Önce ceza yazdırdı sonra da...

Ekrem İmamoğlu 'Yalvarıyorum' diyerek çağrı yaptı: 2-3 hafta her şeyimizle mücadele edelim

Ekrem İmamoğlu 'Yalvarıyorum' diyerek çağrı yaptı: 2-3 hafta her şeyimizle mücadele edelim

Diğer Haberler

Rus kadın banyo küvetinde feci şekilde can verdi! Telefon merakı sonu oldu

Rus kadın banyo küvetinde feci şekilde can verdi!

NASA Ay'a gidecek 18 kişilik ekibin kimliklerini açıkladı

NASA Ay'a gidecek 18 kişilik ekibin kimliklerini açıkladı

Tayland’da festivalde atılan havai fişekler maymunları korkuttu

Tayland’da festivalde atılan havai fişekler maymunları korkuttu

SpaceX'in test ettiği uzay mekiği iniş sırasında patladı

SpaceX'in test ettiği uzay mekiği iniş sırasında patladı

Koronavirüs aşıları nasıl bu kadar hızlı geliştirildi?

Koronavirüs aşıları nasıl bu kadar hızlı geliştirildi?

Yunan basını grevde: Tüm haber akışları durdu

Ülke basını grevde: Tüm haber akışı durdu!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.