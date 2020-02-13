SpaceX her yerde aradığı o ismi NASA'da buldu!

SpaceX NASA ile bir iş birliği çerçevesinde hareket ediyor. Bu iş birliklerinden biri de NASA'nın gelecekte yapılacak uzay görevlerinde SpaceX'e büyük görev düşüyor. Görevinin bilincinde olan SpaceX de astronotları uzaya taşıyacağı deneyimli isimlerle yola devam etmek, var olan ekibini daha geliştirmek istiyor. Bu anlamda uzun bir süredir şirkete danışmanlık yapacak bir isim arayışında olan SpaceX, aradığı kişiye sonunda ulaştı.

SPACEX NASA'NIN ESKİ ÇALIŞANINI DANIŞMAN SEÇTİ

SpaceX NASA'da bir süre görev yapan ve görev yaptığı süreler boyunca program müdürü ve operasyon yöneticisi gibi pozisyonlarda yer alan Bill Gerstenmaier'ı şirketin danışmanı olarak işe aldı. Gerstenmaier, SpaceX tarafından yapılan açıklamaya göre, şirketin uzay araçları güvenirlik ekibinde yer alacak, bilgilerini ve deneyimlerini SpaceX ekibiyle paylaşacak.

SPACEX UZAY MEKİKLERİNİ GERNSTENMAİER İLE GELİŞTİRECEK

Bill Gerstenmaier, NASA'da insanlı uzay seferlerinden sorumlu yönetici olarak görev yapmıştı. SpaceX de Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUI) personel taşımak için Dragon Crew ve Mars'a astronot taşımak için tasarlanan ''Starship gibi iki farklı uzay mekiği tasarlıyor ve bu iki mekiği gelecek görevlere hazırlıyor. Gerstenmaier'ın tecrübesi onlara büyük fayda sağlayacaktır.

