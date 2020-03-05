SpaceX ile anlaştı: NASA servet değerindeki asteroide gidecek!

Asteoitler ya da bazı gezegenler Dünya'da bulunmayan ya da bulunsa da paha biçilemeyen madenlere ev sahipliği yapıyorlar. Uzay araştırmaları yürüten SpaceX gibi şirketler ve NASA da bu madenleri Dünya'ya getirmek için var güçleriyle çalışıyor. Bazı otoriteler de Dünya'daki kaynakların tükenmek üzere olduğunu ve Dünya'nın geleceğinin uzay madenciliğinde olduğunu söylüyor. Bu anlamda çalışmalarını hızlandıran NASA, sonunda günümüz teknolojileriyle ulaşabileceği ve değerli madenleri çıkartıp Dünya'ya getirebileceği bir asteroidi gözüne kestirdi. Bu asteoridin ismi 16 Psyche.

NASA 16 PSYCHE'YE GİDECEK

NASA, Asteroit Kuşağı'nın en büyük asteroitlerinden biri olan 16 Psyche'ye gideceğini duyurdu. Duyuruya göre NASA, 16 Psyche'e SpaceX'in uzaya ağır yükler taşıyan Falcon Heavy roketleri ile bir uzay sondası yollayacak. 2022'de fırlatılması planlanan uzay sondası, 2026 yılında 16 Psyche'e ulaşacak. Asteroide ulaşan uzay sondası önce asteroidin yüzeyine iniş yapmadan, yörüngeden asteroidin yüzeyini ve değerli madenlerini inceleyecek. Daha sonra ise iniş yaparak değerli madenleri çıkartmaya başlayacak. Yapılan hesaplamalara göre ise 16 Psyche oldukça yüksek değerde madenlere sahip.