SpaceX ile Pentagon birlikte çalışacak

SpaceX, NASA ile birlikte uzay görevleri yürütmekte. Hatta geçtiğimiz aylarda Crew Dragon görevini başarıyla tamamlayan SpaceX, uzaya astronot taşıyan ilk özel şirket olma unvanı kazandı. Fakat yapılan son anlaşmaya bakılırsa SpaceX'in gözü sadece uzayda değil.

SPACEX ABD ORDUSU İÇİN ROKET HAZIRLAYACAK

Pentagon ile SpaceX arasında yeni bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşmanın içeriğini ise bir roket oluşturdu. Ancak bu roket sandığımız roketlerden biraz farklı. Zira, aktarılan bilgilere göre SpaceX'in ABD ordusu için inşa edeceği roket silah kargoları göndermeyi mümkün kılacak. Hem de bunu dünyanın herhangi bir yerine 1 saatten daha kısa bir süre içerisinde yapacak.

15 KAT DAHA HIZLI

SpaceX'in roketi, Business Insider’ın haberine göre, ABD ordusunun elindeki hava araçlarından 15 kat daha hızlı kargo teslimatı yapabilecek. Böylece hızlı teslimat gerektiren silah kargolarında SpaceX, ABD ordusuna destek olacak.

