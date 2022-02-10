HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. SpaceX'in 40 uydusu güneş fırtınası nedeniyle düştü

SpaceX'in 40 uydusu güneş fırtınası nedeniyle düştü

10.02.2022 00:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in Starlink projesi kapsamında uzaya gönderdiği uydulardan 40'ının güneş kaynaklı jeomanyetik fırtına nedeniyle düştüğü belirtildi.

SpaceX'in 40 uydusu güneş fırtınası nedeniyle düştü

SpaceX'in geçen hafta fırlatılan ve 49 parçadan oluşan mini uydu filosundan 40'ının jeomanyetik fırtınaya yakalanması sonucu yörüngesinden çıktığı bildirildi.

Starlink internet ağı projesi kapsamında uzaya yeni gönderilen bu uyduların, güneş fırtınasının atmosferi daha yoğun hale getirmesi sonucu oluşan aşırı sürtünmeden etkilenerek parçalandığı bilgisi paylaşıldı.

1

TÜM KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞARISIZ OLDU

SpaceX'in yer kontrolörlerinin, düz panel uyduları bir tür hazırda bekletme moduna sokarak ve sürtünmeyi en aza indirecek şekilde uçurarak kurtarmaya çalıştıkları, ancak atmosferik çekimin çok güçlü olması nedeniyle uyduların daha istikrarlı bir yörüngeye tırmanamadığı kaydedildi.

"BENZERSİZ BİR DURUM"

SpaceX, konuyla ilgili "benzersiz bir durum" nitelemesinde bulunurken, her biri 260 kilo ağırlığındaki uyduların yörüngedeki diğer uydular veya yeryüzü için herhangi bir tehlike oluşturmadığını vurguladı.

2

YÖRÜNGEDE 2 BİNE YAKIN STARLINK UYDUSU VAR

SpaceX'in hala dünya yörüngesinde dönen ve farklı bölgelere internet hizmeti sağlayan 2 bine yakın Starlink uydusu bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O model gerçek oldu! İşte fiyatıO model gerçek oldu! İşte fiyatı
3 kadın 1 erkek canlı bomba yakalandı! Terör örgütü itirafı: Para karşılığı...3 kadın 1 erkek canlı bomba yakalandı! Terör örgütü itirafı: Para karşılığı...
Alevilere küfürler yağdıran hesap tepki çektiAlevilere küfürler yağdıran hesap tepki çekti
Anahtar Kelimeler:
Starlink
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gelen zamlar onları da vurdu! Yüzde 100 artış

Gelen zamlar onları da vurdu! Yüzde 100 artış

Bergüzar Korel 'ilk göz ağrısı' Ali'yi paylaştı! Annesinin boyuna gelmiş

Bergüzar Korel 'ilk göz ağrısı' Ali'yi paylaştı! Annesinin boyuna gelmiş

Emniyet personeli yönetmeliği değişiyor

Emniyet personeli yönetmeliği değişiyor

9 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

9 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Halil Falyalı cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı!

Halil Falyalı cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı!

Zamları geri çekinceye kadar elektrik faturamı ödemeyeceğim

Zamları geri çekinceye kadar elektrik faturamı ödemeyeceğim

İlginizi Çekebilir

Sigaranın üzerindeki patlıcan etkisi! Bağımlılara birebir

Sigaranın üzerindeki patlıcan etkisi! Bağımlılara birebir

Kokusu bile yetiyor! Sorunlarınızın çaresi için uyumadan önce...

Kokusu bile yetiyor! Sorunlarınızın çaresi için uyumadan önce...

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Sigaradan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor!

Sigaradan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor!

52 yaşındaki yıldız isim mikro boy bikinisiyle nefes kesti

52 yaşındaki yıldız isim mikro boy bikinisiyle nefes kesti

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.