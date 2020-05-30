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SpaceX'in dev roketi test sırasında böyle patladı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.05.2020 10:48 | Son Güncelleme

SpaceX’in dev roketi Starship'in prototipi SN4 test sırasında büyük bir patlamayla infilak etti.

Elon Musk’a ait SpaceX şirketinin Starship roketinin dördüncü prototipi Teksas’ta bulunan tesislerde yapılan test sırasında infilak etti. SpaceX’in Mars ve Ay’a insan göndermek için geliştirdiği rokette meydana gelen patlamanın sebebi ise henüz bilinmiyor. Patlayan prototip bir dizi testten geçmiş olan SpaceX’in SN4 modeline ait. Elon Musk'ın şirketinin mürettebatla uzaya fırlatmayı planladığı uzay mekiğinden farklı bir prototip. Yapılan açıklamada “Seri Numarası 4" (SN4) roket motorunun statik patlama olarak bilinen bir saha testi sırasında patladığı bildirildi.

Patlayan prototipin bu hafta sonu NASA astronotlarını Florida'dan uzaya fırlatacak olan Falcon 9 roketi ve Crew Dragon uzay aracından farklı olduğu hatırlatıldı. Bu roket sistemi daha önce uyduları pek çok kez başarıyla fırlatmıştı.

Patlayan prototip şirket tarafından ay ve Mars’a insan ve yük göndermek amacıyla tasarlandı. Roket tekrar kullanılabilir olacak şekilde tasarlandı. Böylece SpaceX ticari bir uçak gibi onu defalarca fırlatabilir ve geri indirebilir. Şirket bu yıl uzaya ve 2022 yılına kadar da aya ulaşmayı hedefliyor.

(İHA)

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