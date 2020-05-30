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SpaceX'in ertelenen ilk insanlı uzay mekiği denemesi bugün gerçekleşecek

DÜNYA HABERLERİ  | 30.05.2020 09:13 | Son Güncelleme

Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in, ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ortaklığıyla dünya yörüngesine göndereceği ilk insanlı uzay mekiği denemesi bugün ABD’nin Florida eyaletindeki uzay merkezinden yapılacak. 'Crew Dragon'un deneme uçuşunun başarılı olması durumunda, ABD topraklarından 9 yıl sonra ilk defa uzaya astronot gönderilmiş olacak.

SpaceX'in ertelenen ilk insanlı uzay mekiği denemesi bugün gerçekleşecek

Çarşamba günü uygunsuz hava koşulları yüzünden yapılamayan SpaceX'in "Crew Dragon" isimli uzay mekiğiyle ilk insanlı uçuş denemesi, bugün Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden ABD doğu saati ile 15.22'de gerçekleştirilecek.

NASA'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ''30 Mayıs Cumartesi günü Crew Dragon misyonunun lansman girişimini planlamaya devam ediyoruz. Hava şartlarında iyileşme gözlemlense de ekiplerimiz fırlatma rotasındaki hava durumunu izlemeye devam ediyor.'' ifadesine yer verildi.

Uzay ajansı, paylaştığı videolu bilgilendirmede ise Doug Hurley (53) ve Bob Behnken (49) isimli astronotların daha önce iki defa uzay uçuşu gerçekleştirdiğini ancak ilk defa bir arada, Amerika topraklarından ve ticari bir firma ile uzay yolculuğuna çıkacaklarını belirtti.

25 Mayıs'ta uçuşa dakikalar kala, test uçuşunu hava şartlarının elverişsiz olduğu gerekçesi ile ertelediğini duyuran NASA yetkilileri, bir sonraki uçuşun cumartesi gerçekleşeceğini bildirmişti.

BAŞARILI OLURSA ABD BÜYÜK BİR MALİYETTEN KURTULACAK

İnsanlı uçuş denemesinin başarılı olması durumunda, NASA, alçak dünya yörüngesinde bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot göndermek için her seferinde Rusya’ya koltuk başına ödediği yaklaşık 85 milyon dolarlık masraftan da kurtulmuş olacak.

NASA, 2011 yılından bu yana mürettebatlı uçuş projesini askıya almasından dolayı her seferinde astronotlarını uzay istasyonuna taşımak için Rusya’ya ait Soyuz uzay araçlarını kullanıyordu.

3 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE DESTEK

İnsanlı uçuşu gerçekleştirme projesi için NASA’dan 3 milyar doların üzerinde bir bütçe alan SpaceX’in bugün yapılacak test uçuşunun başarılı olması durumunda uzay endüstrisini için atılacak diğer adımları cesaretlendireceği öngörülüyor.

İş adamı Elon Musk'ın sahibi olduğu Kaliforniya merkezli SpaceX firması, son altı yılını Crew Dragon kapsülünü inşa etmek ve test etmek için harcadı.

Şirket, yıllardır uzay istasyonuna birçok defa malzeme taşımak için seferler düzenledi. Bugün, ''SpaceX Demo-2'' isimli test uçuşunda Uluslararası Uzay İstasyonu'na yapılacak yolculukta ise ilk defa içinde mürettebatı olan bir uzay mekiğinin alçak yörüngeye ulaştırılması denenmiş olacak.

Kaynak: AA


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