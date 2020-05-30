SpaceX'in ertelenen ilk insanlı uzay mekiği denemesi bugün gerçekleşecek

Çarşamba günü uygunsuz hava koşulları yüzünden yapılamayan SpaceX'in "Crew Dragon" isimli uzay mekiğiyle ilk insanlı uçuş denemesi, bugün Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden ABD doğu saati ile 15.22'de gerçekleştirilecek.

NASA'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ''30 Mayıs Cumartesi günü Crew Dragon misyonunun lansman girişimini planlamaya devam ediyoruz. Hava şartlarında iyileşme gözlemlense de ekiplerimiz fırlatma rotasındaki hava durumunu izlemeye devam ediyor.'' ifadesine yer verildi.

Uzay ajansı, paylaştığı videolu bilgilendirmede ise Doug Hurley (53) ve Bob Behnken (49) isimli astronotların daha önce iki defa uzay uçuşu gerçekleştirdiğini ancak ilk defa bir arada, Amerika topraklarından ve ticari bir firma ile uzay yolculuğuna çıkacaklarını belirtti.

25 Mayıs'ta uçuşa dakikalar kala, test uçuşunu hava şartlarının elverişsiz olduğu gerekçesi ile ertelediğini duyuran NASA yetkilileri, bir sonraki uçuşun cumartesi gerçekleşeceğini bildirmişti.

BAŞARILI OLURSA ABD BÜYÜK BİR MALİYETTEN KURTULACAK



İnsanlı uçuş denemesinin başarılı olması durumunda, NASA, alçak dünya yörüngesinde bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot göndermek için her seferinde Rusya’ya koltuk başına ödediği yaklaşık 85 milyon dolarlık masraftan da kurtulmuş olacak.