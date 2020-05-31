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SpaceX'in geliştirdiği Crew Dragon kapsülü hakkında merak edilenler

DÜNYA HABERLERİ  | 31.05.2020 01:05 | Son Güncelleme

Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX tarafından geliştirilen Crew Dragon adlı uzay aracı iki astronotla birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) yolcuğuna başarıyla başladı. Peki NASA ile ortak olarak gerçekleştirilen çalışmaya konu olan Crew Dragon(Dragon 2) nedir? İşte SpaceX'in Crew Dragon kapsülü hakkında merak edilenler.

SpaceX'in geliştirdiği Crew Dragon kapsülü hakkında merak edilenler

Dragon 2, Amerikan havacılık üreticisi SpaceX tarafından Dragon 1 kargo uzay aracının halefi olarak geliştirilen ve üretilen bir yeniden kullanılabilir uzay aracı sınıfıdır. Uzay aracı bir Falcon 9 Block 5 roketinin üzerine fırlıyor ve bir okyanus sıçramasıyla Dünya'ya geri dönüyor.

Crew Dragon'un pilotsuz ilk uçuşu, Mart 2019'da gerçekleştirildi. Öte yandan astronotlar Robert L. Behnken ve Douglas G. Hurley'in, gelecekte bu uzay aracıyla uçacak ilk insanlar olarak tarihe geçti.

Crew Dragon'un tasarımı, ilk olarak 29 Mayıs 2014 tarihinde Kaliforniya'da düzenlenen bir etkinlikte gösterilmişti.

DAHA ÖNCE DEFALARCA GÖNDERİLDİ

Elon Musk yaptığı toplantılarda Crew Dragon ile ilgili genellikle oldukça olumlu ifadeler kullanıyor. Daha çok NASA için üretildiği söylenen bu araçlar, Uluslararası Uzay İstasyonu’na astronotları götürüp getirecek. Böylece ABD’nin bu konuda Rusya’ya olan bağımlılığı azalmış olacak. Bildiğiniz üzere ABD’li astronotlar Uzay İstasyonu’na gitmek için Rus roketlerini kullanıyor.

Crew Dragon bundan kısa bir süre önce defalarca Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderildi ve hiçbir sorun çıkmadı. Bu nedenle şirketin testten başarılı bir şekilde ayrılması bekleniyor.

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