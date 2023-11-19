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SpaceX'in Starship roketi, kalkıştan 2,5 dakika sonra patladı! O anlar kamerada

19.11.2023 10:10 | Son Güncelleme:
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ABD'li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX şirketine ait Starship roketi, bugün yapılan fırlatmadan yaklaşık 2,5 dakika sonra patladı.

ABD'li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in geliştirdiği uzay aracı Starship, bugün ABD’nin Texas eyaletinde fırlatıldı. Yerel saatle 07.30’da gerçekleştirilen fırlatmanın ardından Starship uzay aracı patladı. İçinde astronot ekibi bulunmayan ve yaklaşık 90 dakika sürmesi planlanan deneme uçuşu, fırlatmadan yaklaşık 2,5 dakika sonra, ‘ikinci aşama’ bölümünde gerçekleşen patlamanın arından sona erdi.

“BU DENEMELERİ DERS ALMAK VE HATALARIMIZI GÖRMEK ADINA YAPIYORUZ"

SpaceX firmasının mühendislerinden John Insprucker patlamanın ardından yaptığı açıklamada, “Bu denemeleri ders almak ve hatalarımızı görmek adına yapıyoruz. Bugün gerçekleştirilen denemede roketin 33 motoru da fırlatma esnasında başarılı şekilde çalıştı. Uçuşun ikinci aşamasında gerçekleştirilen patlamanın, otomatik uçuş sonlandırma sisteminin devreden çıkmakta gecikmesine bağlı olarak gerçekleştiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ticari fırlatma sahalarını denetleyen ABD Federal Havacılık İdaresi tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada ise, “Aracın kaybıyla sonuçlanan” bir kazanın meydana geldiği ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

SpaceX firması tarafından bugün yapılan fırlatma öncesinde, fırlatma sahasında Starship dışında 3 farklı roketin daha yakın gelecekte fırlatılmaya hazırlandığı görüldü.

Elon Musk’un sahibi olduğu SpaceX firmasının geçtiğimiz Nisan ayında yaptığı ilk fırlatma denemesinde Starship roketi, kalkışın ardından yaklaşık 4 dakika içinde motorlarda gerçekleşen arıza nedeniyle patlayarak Meksika Körfezi’ne düşmüştü. Elon Musk’un firması SpaceX, yapılan ilk başarısız denemenin ardından Meksika Körfezi’nde oluşan enkaz nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. (İHA)

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SpaceX Starship
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