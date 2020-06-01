HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. SpaceX'in tarihi uçuşundaki dinozorun sırrı çözüldü!

SpaceX'in tarihi uçuşundaki dinozorun sırrı çözüldü!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.06.2020 16:10 | Son Güncelleme

SpaceX ve NASA ortaklığında gerçekleşen Crew Dragon uçuşu dün başarıyla tamamlandı. Fakat fırlatılışta kameralara takılan oyuncak dinozor herkesin dikkatini çekti. Bugün astronot Bob Behnken'in açıklamalar ile o dinozorun neden kapsülde olduğu belli oldu.

SpaceX'in tarihi uçuşundaki dinozorun sırrı çözüldü!

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX geçtiğimiz gün tarihi bir uçuşa imza attı. Crew Dragon görevi ile iki astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderen SpaceX, böylece uzaya astronot gönderen ilk özel şirket olma unvanı kazandı. Hem de bunu %100'lük bir başarı ile sağladı. Söz konusu fırlatmayı başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere birçok izleyici NASA'nın yayınından izledi. Fakat yayını dikkatle takip edenlerin gözüne kapsülde bulunan bir oyuncak dinozor takıldı. Kapsülün içinde oradan oraya dolaşan dinozorun, neden orada olduğuna dair sorular bugün bizzat kapsülün içinde bulunan astronot Bob Behnken'in açıklamalarıyla yanıt buldu.

DİNOZORU ASTRONOTLARIN ÇOCUKLARI SEÇMİŞ

Bob Behnken, yayında eliyle ittiği dahi görülen oyuncak dinozorun çocuklar sayesinde orada olduğunu söyledi. Göreve başlamadan önce görevdeki diğer astronot Doug Hurley'in ailesi ile bir araya gelen Bob Behnken ve ailesi ellerindeki tüm dinozorları toplamış ve çocuklarından uzaya götürmek için birini seçmelerini istemişler. Hurley ve Behnken'in çocuklarının seçimi, kapsülde gördüğümüz pembe-mavi renkli dinozordan yana olmuş. Behnken'ın onu nitelemesi ise böyle değil. Behnken oyuncağı, türü olan Apatosaurus ile isimlendiriyor.

Crew Dragon dinozor

YURİ GAGARİN DE GÖTÜRMÜŞTÜ

Aslında iki astronotun bu kararı ilk kez yaşanan bir olay değil. Uzaya giden astronotlar, yer çekiminin ortadan kalktığını anlamak için yanlarında bir nesne götürüyorlar. Bu Yuri Gagarin'den beri böyle. Zira uzaya çıkan ilk insan olan Yuri Gagarin, yanında bir oyuncak bebek ile uzaya çıkmıştı. O günden beri bu durum gelenek haline geldi ve SpaceX'in tarihi uçuşuna kadar sürdü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Yeni normal' başladı! İşte 1 Haziran itibarıyla kalkan yasaklar 'Yeni normal' başladı! İşte 1 Haziran itibarıyla kalkan yasaklar
İlginç PlayStation 5 gelişmesi! İki katı olacakİlginç PlayStation 5 gelişmesi! İki katı olacak
Beckham’ın kızıyla paylaştığı fotoğraf olay yarattıBeckham’ın kızıyla paylaştığı fotoğraf olay yarattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kamu bankalarından yeni kredi paketi

Kamu bankalarından yeni kredi paketi

İBB, koronavirüste ikinci dalga için tarih verdi

İBB, koronavirüste ikinci dalga için tarih verdi

Çin'de günlük vaka sayısında son üç haftanın en yükseği

Çin'de günlük vaka sayısında son üç haftanın en yükseği

İşkence ve Kürtçe müzik cinayeti iddialarıyla ilgili açıklama

İşkence ve Kürtçe müzik cinayeti iddialarıyla ilgili açıklama

Acun çok kızdı! O ismi diskalifiye etti

Acun çok kızdı! O ismi diskalifiye etti

Skandal! Tarihi caminin minaresine Yunan bayrağı astılar

Skandal! Tarihi caminin minaresine Yunan bayrağı astılar

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Volkswagen'de büyük şok: Teslimatlar askıya alındı! Peki neden?

Volkswagen'de büyük şok: Teslimatlar askıya alındı! Peki neden?

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

FIFA 20 bedava oldu

FIFA 20 bedava oldu

Yeni telefonlar Türkiye'ye geldi! İşte şaşırtan fiyatları

Yeni telefonlar Türkiye'ye geldi! İşte şaşırtan fiyatları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Apple iPhone kullanıcılarını doğruladı: iOS 13.5'te sorunlar var!

Apple kabul etti! iPhone'larda çeşitli sorunlar var

İddia: PlayStation 5, PlayStation 4'ün iki katı!

İlginç PlayStation 5 gelişmesi! İki katı olacak

Dünyanın en ince ve güçlü PC'si

Dünyanın en ince ve güçlü PC'si

Reno4 ailesi sızıntıları devam ediyor

Reno4 ailesi sızıntıları devam ediyor

Powerbeats Pro için yeni renk seçenekleri tanıtıldı

Powerbeats Pro için yeni renk seçenekleri tanıtıldı

LG Velvet kötü gidişata son mu verecek?

LG Velvet kötü gidişata son mu verecek?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.