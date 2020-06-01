SpaceX'in tarihi uçuşundaki dinozorun sırrı çözüldü!

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX geçtiğimiz gün tarihi bir uçuşa imza attı. Crew Dragon görevi ile iki astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderen SpaceX, böylece uzaya astronot gönderen ilk özel şirket olma unvanı kazandı. Hem de bunu %100'lük bir başarı ile sağladı. Söz konusu fırlatmayı başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere birçok izleyici NASA'nın yayınından izledi. Fakat yayını dikkatle takip edenlerin gözüne kapsülde bulunan bir oyuncak dinozor takıldı. Kapsülün içinde oradan oraya dolaşan dinozorun, neden orada olduğuna dair sorular bugün bizzat kapsülün içinde bulunan astronot Bob Behnken'in açıklamalarıyla yanıt buldu.

DİNOZORU ASTRONOTLARIN ÇOCUKLARI SEÇMİŞ

Bob Behnken, yayında eliyle ittiği dahi görülen oyuncak dinozorun çocuklar sayesinde orada olduğunu söyledi. Göreve başlamadan önce görevdeki diğer astronot Doug Hurley'in ailesi ile bir araya gelen Bob Behnken ve ailesi ellerindeki tüm dinozorları toplamış ve çocuklarından uzaya götürmek için birini seçmelerini istemişler. Hurley ve Behnken'in çocuklarının seçimi, kapsülde gördüğümüz pembe-mavi renkli dinozordan yana olmuş. Behnken'ın onu nitelemesi ise böyle değil. Behnken oyuncağı, türü olan Apatosaurus ile isimlendiriyor.