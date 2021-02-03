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SpaceX’in uzay aracı iniş sırasında patladı! Elon Musk'tan açıklama geldi

03.02.2021 01:46 | Son Güncelleme:
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SpaceX’in uzay aracı iniş sırasında patladı! Elon Musk'tan açıklama geldi

SpaceX’in Starship uzay aracı uçuş testini gerçekleştirirken dünya’ya inişi sırasında patladı.

Amerikan havacılık üreticisi ve uzay taşımacılığı sağlayan SpaceX’in Starship SN9 uzay aracı yerel saatle 15:25’te Teksas’taki Boca Chica tesisinden fırlatıldı.

Dünya’ya dönmeden önce yaklaşık 10 km yüksekliğe ulaşan Starship iniş pistine ulaşmadan önce karmaşık bir iniş manevrası gerçekleştirerek iniş pistine düştü ve patlamaya neden oldu.

YERE ÇARPARAK PATLADI

Fırlatmanın ardından planlandığı gibi Dünya’ya dönmesi beklenen roket, gelecekteki görevlerde uzaya yapılacak olan dünya atmosferinden geri dönüşü simüle etmek için yaptığı manevradan sonra iniş hızını yavaşlatamadı. Fırlatıldıktan yaklaşık 6 dakika 26 saniye sonra iniş geçtiği sırada yere çarparak patladı.

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ELON MUSK'TAN AÇIKLAMA

SpaceX’in Ceo’su Elon Musk, şu anda çok fazla test uçuşu olduğunu ve arızaların beklendiğini belirtti.

SpaceX, roket fırlatma lansmanından önce web sitesinde yayınladığı bir gönderide, Starship için güvenli bir iniş gerçekleştirmenin hem önemini hem de zorluğunu vurgulamıştı.

SpaceX’in daha sonra insanları Mars’a götürmek için tasarlanan Starship prototipini fırlatmak ve indirmek için başka bir girişimde bulunulması bekleniyor. (İHA)

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