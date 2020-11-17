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SpaceX'in uzay aracı Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı

17.11.2020 09:56 | Son Güncelleme:
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SpaceX'in uzay aracı Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in Crew-1 görevi kapsamında geçtiğimiz gün fırlatılan uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ulaştı. NASA, 4 astronotu istasyona taşıyan uzay aracının ISS'e başarıyla kenetlendiğini duyurdu.

SpaceX Crew-1 görevi kapsamında geçtiğimiz gün NASA astronotları Mike Hopkins, Victor Glover ve Shannon Walker'ı ve Japonya Uzay Araştırma Ajansı'ndan (JAXA) Soichi Noguchi'yi Dragon uzay aracı ile birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşmak üzere uzaya yollamıştı. Uzay aracı için yaklaşık 27 saatlik bir uçuş planlanmıştı. Nitekim, 27 saatin sonunda NASA'dan beklenen haber geldi.

SPACEX DRAGON UZAY ARACI ISS'E KENETLENDİ

4 astronot taşıyan Dragon uzay aracı, 27 saatlik uçuşun ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ulaştı. NASA'nın açıklamasına göre uzay aracı gayet başarılı bir şekilde istasyona kenetlendi. NASA Twitter hesabından da o anlara dair görüntüler paylaştı.

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İLK TAM OPERASYONEL MÜRETTEBATLI GÖREV

İlk tam operasyonel mürettebatlı görev olma niteliği taşıyan görev böylece başarıya ulaşmış oldu. 4 astronot ise ISS'de 6 ay vakit geçirecek ve bilimsel araştırmalar yapacaklar.

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