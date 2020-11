SpaceX'in uzay aracı Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı

SpaceX Crew-1 görevi kapsamında geçtiğimiz gün NASA astronotları Mike Hopkins, Victor Glover ve Shannon Walker'ı ve Japonya Uzay Araştırma Ajansı'ndan (JAXA) Soichi Noguchi'yi Dragon uzay aracı ile birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşmak üzere uzaya yollamıştı. Uzay aracı için yaklaşık 27 saatlik bir uçuş planlanmıştı. Nitekim, 27 saatin sonunda NASA'dan beklenen haber geldi.

4 astronot taşıyan Dragon uzay aracı, 27 saatlik uçuşun ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ulaştı. NASA'nın açıklamasına göre uzay aracı gayet başarılı bir şekilde istasyona kenetlendi. NASA Twitter hesabından da o anlara dair görüntüler paylaştı.

"Soft capture confirmed." "Dragon copies, and we see the same." Soft capture confirmed for the Crew Dragon "Resilience" at the @Space_Station. pic.twitter.com/h86Vh5DE4O