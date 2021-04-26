SpaceX'in uzay görevinde 'UFO' uyarısı

Türkiye saatiyle 20.44’te gerçekleşen karşılaşmanın astronotlara ve uzay aracına zarar vermediği, söz konusu objenin korkulandan daha uzak bir mesafeden geçtiği bilgisi paylaşıldı.

Bu kapsamda SpaceX yetkilileri astronotlara 'Derhal uzay kıyafetlerini giyin ve kendinizi koltuklara bağlayın' komutunu verdi.

Hemen konu ile ilgili astronotlar bilgilendirildi ve olası bir çarpışma ihtimaline karşı standart prosedür uygulandı.

Aynı habere göre, söz konusu nesnenin astronotları ISS'ye taşıyan Crew Dragon kapsülüne beklenmedik bir şekilde yaklaşması, SpaceX yetkililerini alarma geçirdi.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, kalkıştan hemen sonra yetkililer tarafından UFO (Unidentified flying object - tanımlanamayan uçan nesne) saptandı.

SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatılan Crew Dragon uzay aracı ile ISS'ye giden 4 astronot burada altı aylık bir bilim görevi yürütecek.

ISS EN KALABALIK GÜNLERİNİ YAŞIYOR

Mekiğin ISS'ye ulaşması ile birlikte uzaydaki astronot sayısı 11’e yükseldi. Uzay'daki en kalabalık nüfus ise 13 kişi ile 2011 yılında olmuştu.

ISS'deki bu tarihi anı espirili bir dille değerlendiren Japon Uzay Ajansı Başkanı Hiroshi Yamakawa 'Buradaki kalabalığın dünyadaki bu zor durumda, hepimiz için cesaret ve umut getirdiğine inanıyorum' dedi.

SpaceX daha önce Crew Dragon mekiği ile ISS'ye "Demo-1" adı verilen bir insansız test uçuşunu gerçekleştirmiş, ardından Mayıs 2020'de "Demo-2" adı verilen insanlı test uçuşu ile iki astronotu istasyona taşımıştı.



