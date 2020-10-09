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SpaceX'in uzaya gönderdiği Tesla Roadster'dan Mars'a yakın ilk uçuş!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.10.2020 09:32 | Son Güncelleme

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in uzaya gönderdiği elektrikli otomobil Tesla Roadster, sonunda Mars'a yaklaştı. Tesla Roadster ve içinde bulunan Starman, SpaceX'in paylaştığına göre Mars'a ilk yakın uçuşunu gerçekleştirdi.

SpaceX'in uzaya gönderdiği Tesla Roadster'dan Mars'a yakın ilk uçuş!

Starman ve Tesla Roadster ismi size tanıdık gelecektir. Gelmediyse de biz hatırlatalım. Takvimler 2018 yılını gösterdiğinde Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, en güçlü roketi Falcon Heavy roketi ile daha önce eşi görülmemiş bir fırlatmaya imza attı. Yine Elon Musk'a ait olan elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın son model Tesla Roadster otomobili, Mars'a ulaşmak üzere Falcon Heavy ile uzaya fırlatıldı. Roadster'ın içinde ise şirketin Starman olarak adlandırdığı sürücüsü yer aldı. Uzay boşluğunda David Bowie'nin Starman şarkısını çalan Tesla Roadster, SpaceX'in son paylaşımıyla tekrar gündeme geldi.

SPACEX'İN TESLA ROADSTER'I MARS'A YAKLAŞTI

SpaceX, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Starman'in Mars'a ilk yakın geçişini gerçekleştirdiğini duyurdu. Şirket, paylaşımında Tesla Roadster'lı Starman'in Mars'a 0,05 astronomik birim yani 5 milyon mil (8 milyon kilometre) yaklaştığını söyledi. Böylece aradan geçen yaklaşık 2,5 yılın ardından otomobil Mars'a bu denli yaklaşmış oldu.

STARMAN MİLYARLARCA KİLOMETRE YOL ALDI

Tesla Roadster ve Starman'in yolculuğu ''whereisroadster.com'' adresinden canlı olarak takip edilebiliyor. Burada yer alan bilgilere göre, ikili yaklaşık 2,5 yıllık süreçte 2,1 milyar kilometre katetti. 28 bin kilometre hızla hareket eden otomobil, yolculuğuna ise devam ediyor. Tesla Roadster'ın ve sürücüsünün daha uzun yıllar uzay boşluğunda hareket edeceğine inanılıyor. Tabi çarpmadığı müddetçe. Zira, otomobilin on milyarlarca yıl sonra Dünya'ya ya da Venüs'e çarpma olasılığı bulunuyor.

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