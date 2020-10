SpaceX'in uzaya gönderdiği Tesla Roadster'dan Mars'a yakın ilk uçuş!

Starman ve Tesla Roadster ismi size tanıdık gelecektir. Gelmediyse de biz hatırlatalım. Takvimler 2018 yılını gösterdiğinde Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, en güçlü roketi Falcon Heavy roketi ile daha önce eşi görülmemiş bir fırlatmaya imza attı. Yine Elon Musk'a ait olan elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın son model Tesla Roadster otomobili, Mars'a ulaşmak üzere Falcon Heavy ile uzaya fırlatıldı. Roadster'ın içinde ise şirketin Starman olarak adlandırdığı sürücüsü yer aldı. Uzay boşluğunda David Bowie'nin Starman şarkısını çalan Tesla Roadster, SpaceX'in son paylaşımıyla tekrar gündeme geldi.

SpaceX, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Starman'in Mars'a ilk yakın geçişini gerçekleştirdiğini duyurdu. Şirket, paylaşımında Tesla Roadster'lı Starman'in Mars'a 0,05 astronomik birim yani 5 milyon mil (8 milyon kilometre) yaklaştığını söyledi. Böylece aradan geçen yaklaşık 2,5 yılın ardından otomobil Mars'a bu denli yaklaşmış oldu.

Starman, last seen leaving Earth, made its first close approach with Mars today—within 0.05 astronomical units, or under 5 million miles, of the Red Planet pic.twitter.com/gV8barFTm7