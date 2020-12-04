HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. SpaceX'in yeni hedefi: Ay'da araba yarışı düzenlemek!

SpaceX'in yeni hedefi: Ay'da araba yarışı düzenlemek!

04.12.2020 10:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
SpaceX'in yeni hedefi: Ay'da araba yarışı düzenlemek!

Endüstriyel tasarımcı ve teknoloji girişimcisi Elon Musk ve uzay şirketi SpaceX, önümüzdeki yıl iki uzaktan kumandalı arabayla Ay yüzeyinde yarış düzenlemeyi planlıyor.

Business Insider'ın haberine göre, SpaceX bu konuyla ilgili olarak, Ferrari, BMW, MClaren için yaptığı tasarımlarla ünlü Frank Stephenson'ı görevlendirdi.

'BİLGİLERİMİN BİR BÖLÜMÜNÜ PAYLAŞMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM'

Bu girişimi, "geleceğin yenilikçilerinin gelişmesine yardımcı olan, büyük hayaller kurmalarına ve hiçbir şeyin olanaksız olmadığını anlamalarına olanak tanıyan bir proje" diye tanımlayan Stephenson, "Uzay büyüleyici bir yer, yeni yetişen tasarımcılar için henüz hiç dokunulmamış durumda ve bu yenilikçi projede yer alanlarla bilgilerimin bir bölümünü paylaşmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Elon Musk aynı zamanda, Şubat 2018'deki Falcon Heavy test uçuşu için sahte yük görevi gören ve Güneş'in yapay bir uydusu haline gelen elektrikli spor arabası Tesla Roadster ile de biliniyor.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Eve sığamayan hayatlar' 'Eve sığamayan hayatlar'
Sosyal medya devinden koronavirüs aşısı kararı!Sosyal medya devinden koronavirüs aşısı kararı!
Sular ne zaman gelecek?Sular ne zaman gelecek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sisi lakaplı Seyhan Soylu cezaevinde! O karara uymamıştı

Sisi lakaplı Seyhan Soylu cezaevinde! O karara uymamıştı

RTÜK Başkanı Şahin'den ceza açıklaması

RTÜK Başkanı Şahin'den ceza açıklaması

Sağlık Bakanı Koca: Hatay ve Antalya'da vaka artışı yüzde yüz

Sağlık Bakanı Koca: Hatay ve Antalya'da vaka artışı yüzde yüz

Pınar Altuğ'dan aldatma sorusuna sert yanıt: Sana ne ya da kime ne!

Pınar Altuğ'dan aldatma sorusuna sert yanıt: Sana ne ya da kime ne!

Kadir Topbaş Kovid-19 nedeniyle yoğun bakıma alındı

Kadir Topbaş Kovid-19 nedeniyle yoğun bakıma alındı

Havalandırma arızalanınca 20 bin tavuk telef oldu

Havalandırma arızalanınca 20 bin tavuk telef oldu

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları

İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Rus lider Putin emir verdi: Gelecek hafta başlıyor!

Rus lider Putin emir verdi: Gelecek hafta başlıyor!

Bir il için korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

Bir il için korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

Sosyal medyada 'Güneş sistemini tartıştıkları' video viral oldu! O gençler konuştu

Sosyal medyada 'Güneş sistemini tartıştıkları' video viral oldu! O gençler konuştu

Diğer Haberler

iOS 14.3 Beta 3 ile gelen yenilikler

iPhone'ların yeni beta güncellemesi yayınlandı!

Facebook'tan Kovid-19 aşısı kararı!

Sosyal medya devinden koronavirüs aşısı kararı!

2023'ün işlemcilerinde görülmemiş bir sıçrama yaşanabilir

2023'ün işlemcilerinde görülmemiş bir sıçrama yaşanabilir

WhatsApp'ın sunmadığı özellik Telegram'a geliyor!

WhatsApp'ın sunmadığı önemli özellik Telegram'a geliyor!

Yeni bir şirket Slack ile iş dünyasına seslenecek

Yeni bir şirket Slack ile iş dünyasına seslenecek

Qualcomm oyun telefonu hakkında konuştu

Qualcomm oyun telefonu hakkında konuştu

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.