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SpaceX Kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu’na Kenetlendi

03.03.2019 18:14 | Son Güncelleme

SpaceX adlı şirketin içinde mürettebat olacak şekilde tasarladığı uzay aracı başarılı şekilde Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetlendi

SpaceX adlı şirketin içinde mürettebat olacak şekilde tasarladığı uzay aracı başarılı şekilde Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetlendi.

İçinde mürettebat olmayan test amaçlı fırlatılan uzay aracının yolculuğu adını Alien filmlerinin başrol oyuncusu Sigourney Weaver’in canlandırdığı Ripley karakterinden aldı.

Kenetlenmeyi kapsül kendi gerçekleştirirken, Uluslararası Uzay İstasyasyonu’ndaki 3 astronot da bu anı izledi.

SpaceX Dragon kapsülü Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden Cumartesi gününün erken saatlerinde Falcon 9 roketiyle fırlatılmıştı.

Dragon uzay istasyonuna test cihazları ve malzemeler götürdü. Astronotlar da 5 gün boyunca Dragon’un kabiniyle ilgili testler yapacak.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, SpaceX ve Boeing şirketlerine bu yıl içinde Amerikan topraklarından uzaya astronot göndermek için milyonlarca dolar ödedi.

Bu amaca ulaşılıp ulaşılmayacağı ise henüz belli değil.

SpaceX girişmci Elon Musk’a ait. Musk ayrıca Tesla’nın da CEO’su.

Amerika uzay mekiklerini emekli etmesinden bu yana 8 yıldır uzay istasyonuna astronot göndermek için Rusya’ya para ödüyor.

Rusya her bir astronot için 80 milyon dolar alıyor.

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