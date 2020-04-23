SpaceX kritik sayıyı geçti!

SpaceX Starlink uyduları ile Dünya'ya yeni bir internet çözümü sunmak istiyor. Yörüngeye yerleştirilen bu uydular aracılığıyla insanlara internet hizmeti sağlayacak olan SpaceX, bu hedefini gerçekleştirebilmek 400 uyduya ihtiyaç duyuyor. İhtiyaç duyduğu uydu sayısına erişebilmek için şirket, deyim yerindeyse canla başla çalışıyor. Bu anlamda SpaceX bir kritik aşamayı daha geçti bile.

SPACEX 60 STARLİNK UYDUSU DAHA YOLLADI

Starlink 6 görevi ile SpaceX 60 uyduyu daha uzaya gönderdi. Falcon 9 roketine yüklenen 60 adet Starlink uydusu, Starlink projesi kapsamında yörüngeye yerleştirildi. Falcon 9 roketi de Dünya'ya başarılı bir şekilde geri döndü. Böylece yörüngede bulunan Starlink uydu sayısı 420 oldu. Yani küçük bir alana da olsa internet hizmeti verebilecek kritik sayıyı artık geçti.

Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/h3e6QmKRue — SpaceX (@SpaceX) April 22, 2020

2027'DE TAMAMLANACAK

SpaceX'in tüm dünyaya internet hizmeti sunabilmesi için daha çok yolu var. Zira, böylesine kapsamlı bir internet hizmeti için şirketin 12 bin uyduyu uzaya göndermesi gerekiyor. SpaceX'in hesaplamalarına göre de bu sayı 2027'de tamamlanacak. Elon Musk ise Starlink'in deneme çalışmalarının 3 ay içerisinde başlayabileceği görüşünde.

