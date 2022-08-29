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  4. SpaceX logosundaki 'X' neden yamuk? Elon Musk nedenini açıkladı: Çok ilginç!

SpaceX logosundaki 'X' neden yamuk? Elon Musk nedenini açıkladı: Çok ilginç!

29.08.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SpaceX logosundaki yamuk X'nin sırrı açıklığa kavuştu. Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, SpaceX logosundaki X'nin arkasındaki ilginç anlamı açıkladı. Elon Musk, Tesla ve SpaceX'in yazı tipi tasarımı için biraz acı çekip kafa patlattığını söyledi.

SpaceX logosundaki 'X' neden yamuk? Elon Musk nedenini açıkladı: Çok ilginç!

SpaceX’in logosuna baktığınızda 'X' harfinin yazının geri kalanıyla uyumlu olmadığını, hatta yamuk olduğunu görüyorsunuz. Uzay araştırmaları yapan SpaceX'in logosunun arkasındaki gizli anlamı nihayet şirketin CEO'su olan ünlü milyarder Elon Musk ortaya çıkardı.

"TASARIM İÇİN BİRAZ KAFA PATLATTIM"

Bir takipçisinin “TESLA yazı tipi fazlasıyla tatlı” yorumuna yanıt veren ünlü milyarder, "Tesla ve SpaceX'in yazı tipi tasarımı (yazı tiplerini seviyorum) için biraz kafa patlattım. Bazı benzerlikler var, özellikle negatif alan kullanımı. Yıllar boyunca birçok küçük değişiklik yaptık." dedi.

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Elon Musk, &quot;bunu da yapar&quot; denilen bir şeyi daha yapmak üzere! Kendisine özel olacakElon Musk, "bunu da yapar" denilen bir şeyi daha yapmak üzere! Kendisine özel olacak

SPACEX LOGOSUNDAKİ "X" NEDEN YAMUK? İŞTE YANITI

Elon Musk, Tesla'nınkine benzer bir yazı tipiyle yazılan SpaceX logosundaki X'in neden yamuk olduğunu ise "X'in bükülmesi, roketin yörüngeye olan arkını temsil ediyor" cümlesiyle açıkladı.

SpaceX

Yani SpaceX logosu, şirket tarafından yapılan yeniden kullanılabilir roketlere atıfta bulunuyor ve yamuk X ile de roketin yörüngeye olan arkının temsil edilmesi amaçlanıyor.


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Elon Musk Tesla SpaceX logo
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