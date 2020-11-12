SpaceX NASA astronotlarını ikinci kez uzaya taşıyacak

SpaceX Crew Dragon görevi ile NASA astronotları Bob Behnken ve Doug Hurley'i Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşımıştı. Hem uzay endüstrisi için hem de SpaceX için tarihi bir önem taşıyan bu görev, SpaceX'e 'uzaya astronot taşıyan ilk özel uzay şirketi' olma unvanı kazandırmıştı. Fakat bu görev ile her şey bitmedi. Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay şirketi şimdi ise aynı görevi ikinci kez gerçekleştirmek için tarihi belirledi.

SPACEX İKİNCİ KEZ UZAYA ASTRONOT GÖNDERİYOR

Spacecom'un haberine göre, SpaceX bu hafta ikinci kez Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) astronot taşıyacak. Crew-1 misyonu olarak adlandırılan görevde bu kez iki değil, dört astronot uzay istasyonuna gönderilecek.

CREW-1 MİSYONU NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

NASA'nın açıklamasına göre SpaceX, 15 Kasım TSİ 03:49'da tarihi görevin ikincisini gerçekleştirecek. Ayrıca fırlatma gerçekleştirilirse söz konusu görev SpaceX'in ilk operasyonel insanlı Uluslararası Uzay İstasyonu görevi olarak da ayrı bir yere sahip olacak. Crew Dragon kapsülünün fırlatılışını ise yine önceki görevde olduğu gibi Falcon 9 roketi üstlenecek.

