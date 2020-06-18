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SpaceX: Nasa astronotlarını taşıyan Crew Dragon uzay aracı fırlatıldı

18.06.2020 19:14 | Son Güncelleme

SpaceX'in Nasa astronotlarını Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıyan uzay aracı fırlatıldı. Çarşamba günkü ilk deneme kötü hava koşulları nedeniyle fırlatmaya 16 dakika kadar iptal edilmişti.

SpaceX: Nasa astronotlarını taşıyan Crew Dragon uzay aracı fırlatıldı

Elon Musk'a ait SpaceX şirketinin, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (Nasa) astronotları Doug Hurley ve Bob Behnken'i Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) götüren Crew Dragon adlı uzay aracı fırlatıldı. Böylece, özel sektör ilk kez uzaya insanlı bir araç göndermiş oldu.

Aracın 'Demo2' adı verilen seferi, ilk etapta Çarşamba günü için planlanmış ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle fırlatmaya 16 dakika kala durdurulmuştu.

Fırlatma işlemi, 1969 yılında Ay'a gönderilen ilk uzay aracının fırlatıldığı Kennedy Uzay Merkezi'nden yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump da fırlatma işlemini yerinden izledi. Trump yaptığı açıklamada, "Bu daha başlangıç. Bu, gerçekten çok özel bir olay" dedi.

Astronotların ISS'e Pazar günü TSİ 17.30'da ulaşması bekleniyor.

https://www.instagram.com/p/CA2Y3qzFNx6/?igshid=1e7qpe88bf7bo

Fırlatmadan kısa bir süre önce SpaceX ekibi astronotlara teşekkür ederek, "Bu güzel gezegenin manzarasının tadını çıkarın" dedi.

Astronotlardan Hurley de, "ABD'yi yeniden uzaya araç gönderme işinin bir parçası yapan bu devasa çabaların bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Yörüngeye ulaşınca haberleşiriz" yanıtını verdi.

Hava durumu uzmanları bugün de hava koşullarının riskli olabileceği tahmininde bulunuyordu. Ancak koşulların elverişli olmasına karar verilmesinin ardından fırlatma işlemi tamamlandı.

Crew Dragıon kapsülü

Bu uzay görevi, Nasa'nın uzay araçlarını emekli ettiği 2011'den bu yana Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot göndermiyordu. Bu açıdan, bugünkü sefer bir ilk niteliği taşıyor.

Bu misyonu 'ilkler tarihine' geçiren bir diğer neden de, Nasa'nın astronotlarını uzaya göndermek için ilk defa özel bir şirketle çalışıyor olması.

19 saatlik seyahat

Hurley ve Behnken'in Uluslararası Uzay İstasyonu'na seyahatleri 19 saat sürecek. Astronotlar bu süreyi Dragon kapsülü içindeki sistemleri denemek için kullanacak. Buna, manuel uçuş da dahil. Astronotların ertesi güne hazırlıklı olabilmeleri için uyumaları da gerekecek.

Astronotların, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bir ila dört ay kalmaları bekleniyor.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi ile Nasa 2,6 milyar dolarlık sözleşme yaptı. Sözleşme kapsamında şirket uzay istasyonuna altı astronot seferi düzenleyecek.

Hurley ve Behnken'in misyonları başarılı olursa bir sonraki uzay yolculuğu Ağustos ayı sonunda gerçekleşecek.

Boeing şirketi de Nasa ile bir sözleşme yaptı ama zamanlama olarak SpaceX'in bir yıl gerisinden geliyor.

Cumartesi günü aynı prosedürler izlenecek.

SpaceX'in roket prototipi de Cuma günü şirketin Teksas'taki Ar-Ge tesisinde patlamıştı. Şirket, Starship adını verdiği uzay aracının yeni tasarımı için testler yapıyordu. Son model patlamayla tamamen yok oldu.

SpaceX'in Meksika sınırındaki Boca Chica'da bulunan Ar-Ge tesisinde yürütülen çalışmalar SpaceX'in Nasa ile yürüttüğü ticari faaliyetlerden bağımsız.

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