SpaceX: Nasa astronotlarını taşıyan Crew Dragon uzay aracı fırlatıldı

Elon Musk'a ait SpaceX şirketinin, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (Nasa) astronotları Doug Hurley ve Bob Behnken'i Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) götüren Crew Dragon adlı uzay aracı fırlatıldı. Böylece, özel sektör ilk kez uzaya insanlı bir araç göndermiş oldu.

Aracın 'Demo2' adı verilen seferi, ilk etapta Çarşamba günü için planlanmış ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle fırlatmaya 16 dakika kala durdurulmuştu.

Fırlatma işlemi, 1969 yılında Ay'a gönderilen ilk uzay aracının fırlatıldığı Kennedy Uzay Merkezi'nden yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump da fırlatma işlemini yerinden izledi. Trump yaptığı açıklamada, "Bu daha başlangıç. Bu, gerçekten çok özel bir olay" dedi.

Astronotların ISS'e Pazar günü TSİ 17.30'da ulaşması bekleniyor.

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Fırlatmadan kısa bir süre önce SpaceX ekibi astronotlara teşekkür ederek, "Bu güzel gezegenin manzarasının tadını çıkarın" dedi.

Astronotlardan Hurley de, "ABD'yi yeniden uzaya araç gönderme işinin bir parçası yapan bu devasa çabaların bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Yörüngeye ulaşınca haberleşiriz" yanıtını verdi.