SpaceX paylaştı: Starlink'in internet hızı yükseldi!

Elon Musk'ın bildiğiniz üzere birçok çılgın projesi var. Bu projelerden biri olan Neuralink'e geçtiğimiz cuma gecesi tanık olduk. Fakat Neuralink'in daha çok gelişmesi gerekiyor. Elon Musk'ın gerçekleşmesi en yakın projesi ise Starlink. SpaceX, dün 60 adet Starlink uydusunu daha uzaya gönderdi. Böylece uzaydaki toplam Starlink uydu sayısı 700'e ulaştı. Daha önce Starlink'in internet hızı hakkında bazı bilgiler paylaşan SpaceX, sunduğu değerlerle hedefine yaklaşamamıştı. Fakat bu durum değişti.

SpaceX resmi Twitter hesabı üzerinden Starlink'in son hız değerlerine dair bir açıklama yaptı. SpaceX, Starlink'in çok düşük bir ping değeri sunduğunu ve 100 mbps hız verdiğini söyledi. Bu da birçoğumuzun yararlandığı internet hizmetlerinden çok daha iyi bir sonuç demek. Elon Musk'ın firması SpaceX'e göre bu hız aynı anda birden fazla HD filmi izlemek için de yeterince hızlı.

