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SpaceX paylaştı: Starlink'in internet hızı yükseldi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.09.2020 16:30 | Son Güncelleme

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, Starlink'in ulaştığı son internet hızı rakamlarını duyurdu. SpaceX'in uzaydan internet hizmeti sunacak olan Starlink projesi, internet hızını arttırdı ve birçok internet hizmetinin hızını katladı.

SpaceX paylaştı: Starlink'in internet hızı yükseldi!

Elon Musk'ın bildiğiniz üzere birçok çılgın projesi var. Bu projelerden biri olan Neuralink'e geçtiğimiz cuma gecesi tanık olduk. Fakat Neuralink'in daha çok gelişmesi gerekiyor. Elon Musk'ın gerçekleşmesi en yakın projesi ise Starlink. SpaceX, dün 60 adet Starlink uydusunu daha uzaya gönderdi. Böylece uzaydaki toplam Starlink uydu sayısı 700'e ulaştı. Daha önce Starlink'in internet hızı hakkında bazı bilgiler paylaşan SpaceX, sunduğu değerlerle hedefine yaklaşamamıştı. Fakat bu durum değişti.

STARLİNK ARTIK DAHA HIZLI

SpaceX resmi Twitter hesabı üzerinden Starlink'in son hız değerlerine dair bir açıklama yaptı. SpaceX, Starlink'in çok düşük bir ping değeri sunduğunu ve 100 mbps hız verdiğini söyledi. Bu da birçoğumuzun yararlandığı internet hizmetlerinden çok daha iyi bir sonuç demek. Elon Musk'ın firması SpaceX'e göre bu hız aynı anda birden fazla HD filmi izlemek için de yeterince hızlı.

HEDEFİ GİGABİT SEVİYESİNE ÇIKMAK

Starlink hakkındaki önceki veriler, 42 ms ping ve 60 Mbps indirme hızı ve 12 Mbps yükleme hızı sunduğunu gösteriyordu. Anlaşılan Starlink'in uydu sayısını artırması internet hızında da artışa sebep olmuş. Firmanın nihai hedefi ise Starlink'i gigabit seviyesinde internet sunacak hale getirmek. Bunun için ise yörüngeye yerleşecek toplam 12 bin uyduya ihtiyaç var.

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