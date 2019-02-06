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SpaceX personel taşıyıcı mekiği için test tarihini belirledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 23:04 | Son Güncelleme

Şirket, "Ticari Mürettebat Geliştirme Programı" kapsamında NASA için geliştirdiği personel taşıyıcı Dragon Crew mekiğinin insansız uçuş testini 2 Mart'ta gerçekleştirecek

ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) için geliştirdiği personel taşıyıcı Dragon Crew mekiğinin insansız uçuş testini 2 Mart'ta yapacak.

NASA'dan yapılan açıklamada, SpaceX'in Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) özel şirketlerce üretilen mekiklerle astronot taşımayı amaçlayan "Ticari Mürettebat Geliştirme Programı" kapsamında üretilen personel taşıyıcı Dragon Crew mekiğinin insansız uçuş testini 2 Mart'ta yapacağı bildirildi.

Test kapsamında ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden, SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılacak Dragon Crew mekiği ISS'e ulaşmaya çalışacak. Testin başarılı geçmesi halinde mekik, temmuz ayında insanlı test uçuşunda 2 NASA astronotunu ISS'e taşıyacak.

Öte yandan, Ticari Mürettebat Geliştirme Programı içinde yer alan ABD'li havacılık şirketi Boeing'in de "Starliner" adlı personel taşıyıcı mekiğinin insansız uçuş testini nisanda, onun başarılı olması halindeyse insanlı uçuş testini ağustosta yapmayı planladığı belirtildi.

İnsanlı test uçuşlarının ardından her iki mekik projesi de NASA'nın sertifikasyon prosedüründen geçecek. Prosedürleri tamamlamaları halinde ISS'e astronot taşımaya başlayacak.

Amerikalı astronotlar hala ISS'e Rusya tarafından taşınıyor. Bu konuda Rusya ile yapılan anlaşmanın süresi Nisan 2019'da doluyor. Bu tarihten sonra özel şirketlerin insanlı uçuşlarının devreye girmesi bekleniyor.

NASA geçen yıl ağustos ayında yaptığı açıklamada, Boeing'in "CST-100 Starliner" uzay mekiği ile yapılacak test uçuşunda astronotlar Eric Boe, Christopher Ferguson ve Nicole Aunapu Mann'ın görev alacağını duyurmuştu. NASA ayrıca SpaceX'in ürettiği "Crew Dragon" uzay mekiği ile yapılacak test uçuşunda astronotlar Robert Behnken ve Douglas Hurley'in, Starliner mekiğinin ilk görev uçuşunda astronotlar Josh Cassada ve Sunita Williams'ın, Crew Dragon'un ilk görev uçuşunda ise astronotlar Victor Glover ve Michael Hopkins'in görev alacağını bildirmişti.

Boeing'in Starliner mekiği, insanlı test uçuşu için Lockheed Martin ile Boeing ortaklığı United Launch Alliance'nin (ULA) ürettiği Atlas V roketiyle Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden uzaya fırlatılacak.

SpaceX'in Crew Dragon mekiği ise yine SpaceX üretimi olan Falcon 9 roketiyle Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılacak.

- NASA 2011'den bu yana insanlı uçuş yapmıyor

NASA, kamu kaynaklarıyla yürütülen Discovery, Endeavour ve Atlantis uzay mekiği programlarını 2011'de art arda sona erdirmesinin ardından uzaya insanlı uçuş gerçekleştirmiyordu.

NASA, Rusya Federal Uzay Ajansı, Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansının ortak projesi olan ISS'te farklı ülkelerin astronotlarından oluşan 6 kişilik mürettebat dönüşümlü olarak görev yapıyor.

SpaceX'in Dragon kargo mekiği ISS'e ikmal malzemeleri taşırken, istasyonda görev yapan mürettebat Rus yapımı Soyuz mekikleriyle taşınıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Boeing Dragon Crew SpaceX Starliner Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS)

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