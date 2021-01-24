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  4. SpaceX roketi ile gönderildi! ASELSAT 3U Küp Uydusu göreve hazır

SpaceX roketi ile gönderildi! ASELSAT 3U Küp Uydusu göreve hazır

24.01.2021 22:30 | Son Güncelleme:
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SpaceX roketi ile gönderildi! ASELSAT 3U Küp Uydusu göreve hazır

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ASELSAT 3U Küp Uydusunun, bugün SpaceX’in roketi ile görev yapacağı yörüngesine başarıyla gönderildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Aselsan tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte yerli ve milli imkanlarla üniversite-sanayi işbirliği kapsamında bilimsel amaçlı olarak geliştirilen ASELSAT 3U Küp Uydusu, bugün SpaceX’in roketi ile görev yapacağı yörüngesine başarıyla gönderildi.

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ASELSAT, kamera görev yüküyle elde edeceği görüntüyü yer istasyonuna indirecek, sayısal kart görev yüküyle uzay ortamı hakkında istatiksel veri toplayacak. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum”


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