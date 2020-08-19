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SpaceX Starlink görevi ile iki rekor birden kırdı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.08.2020 10:02 | Son Güncelleme

SpaceX, Starlink görevini başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Bu görev ile birlikte SpaceX iki rekor kırmayı başardı. Bu rekorların baş aktörü ise Falcon 9 roketiydi.

SpaceX Starlink görevi ile iki rekor birden kırdı!

SpaceX Elon Musk'ın uzay çalışmaları yapan şirketi. Şirketin Starlink projesi ise yörüngeye binlerce uydu yerleştirerek Dünya'ya internet sağlamayı amaçlıyor. Dün bu anlamda SpaceX önemli bir göreve daha çıktı ve Falcon 9 roketi ile 58 Starlink uydusunu ve Planet Labs'ın 3 uydusunu daha uzaya taşıdı. Fakat Starlink görevinin dikkat çeken yanı bu değildi. Zira, görev şirket için iki farklı rekoru kırmak demekti. Bizim de buradan paylaştığımız ve takip ettiğimiz Starlink görevi, sonunda başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

FALCON 9 ROKETİ İLK REKORUNU KIRDI

Starlink görevi 18 Ağustos TSİ 17:31'de başladı. Görevin başlamasıyla birlikte Falcon 9 roketi ilk rekorunu kırmış oldu. B-1049 seri numaralı Falcon 9 roketi, 6.kez havalanarak en fazla kullanılan roket unvanını aldı. İlk rekordan sonra ikinci rekor için beklenmeye başlandı. Bu rekor ise roketin Dünya'ya geri dönmesi şartıyla kırılacaktı.

DÜNYA'YA GERİ DÖNDÜ

Falcon 9 roketi, belirli bir yüksekliğe ulaştıktan sonra önce Planet Labs'ın uydularını daha sonra ise Dünya'ya internet hizmeti sağlayacak olan 58 Starlink uydusunu bıraktı. Yüklerinden kurtulan Falcon 9 roketi için Dünya'ya geri dönüş macerası başladı. Birkaç dakika içerisinde ise bu macera büyük bir sevinç ile noktalandı. Falcon 9 roketi, SpaceX'in okyanus açıklarında bekleyen 'Of Course I Still Love You' gemisine iniş yaptı. Böylece Falcon 9 roketi, Dünya'ya en fazla geri dönen roket rekorunu kırdı ve bir unvanın daha sahibi oldu.

Falcon 9

SPACEX DALYA YAPTI

İki rekorun yanı sıra Starlink görevi SpaceX için daha da anlamlıydı. Zira bu görev SpaceX'in 100. uzay göreviydi. Birçok kez başarısız roket denemesi yapan, birden fazla roketi okyanusa düşüren veya patlatan şirket, yaptığı geliştirmelerle sorunlarını çözdü ve neredeyse kusursuz uzay yolculuklarının önünü açtı. Nice başarılı görevlere SpaceX.

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