SpaceX Starship roketleri 1400 santigrat dereceye dayanabildi

SpaceX, Starship roketleri ile; hem uzayda yolculuk yapmak, hem de mesafeleri kısaltmak istiyor. Mevcut havayolu taşımacılığı ile saatler süren yolculuklar, Starship roketleri kullanılarak 30 dakikaya kadar düşürülebiliyor.

Paslanmaz çelik ve alüminyum karışımından olan bu roketler için en önemli konu ise ısı dayanıklılığı. Elon Musk tarafından yapılan 1400 santigrat derecelik testlerden sonra roketlerin, ısıya yeterli bir dayanıklılık gösterdiği ortaya çıktı. Bilindiği üzere atmosferden giriş veya çıkış yapıldığında ciddi bir sıcaklık ortaya çıkıyor.

2021 yılında ilk insanlı uzay yolculukları Ay yüzeyine yapılacak. Bundan çok kısa bir süre sonra ise, Mars’a yolculuk için Starship roketlerinin arttırılması planlanıyor. Ayrıca testlerden anlaşıldığı kadarıyla, bu roketlerin yüzeyleri altıgen olacak. Ay veya Mars yüzeyinde montajlanmak istenen roketlerin, kolaylık olsun diye altıgen şekillerden oluşacağı tahmin

ediliyor.

Ayrıca SpaceX, kullanacağı metan yüklü sıvı sayesinde, üstün bir soğutma sistemi de oluşturuyor. Böylece roketlerin aşırı ısınmasının önüne geçilebilecek. Sizce de Spacex, Mars’a yolculuk konusunda gerçekten hazır mı? Yorumlarınızı heyecanla bekliyoruz.

Einhell GE-GS 18 akülü dal budama – kesme testeresi (Mini tilki kuyruğu)

