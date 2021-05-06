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SpaceX, Starship SN15 prototipi ile başarıya ulaştı!

06.05.2021 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li uzay ve havacılık şirketi SpaceX'in Mars'a göndermeyi planladığı yeni nesil uzay mekiği Starship'in SN15 prototipi test uçuşunda başarılı şekilde yere iniş yaptı.

SpaceX, Starship SN15 prototipi ile başarıya ulaştı!

Starship’in SN15 prototipi, 5’inci denemesinde yaklaşık 10 dakika süren yüksek irtifa uçuşu gerçekleştirdi.

Meksika Körfezi’nde gerçekleştirilen test uçuşunda yerden kalkışının ardından 10 kilometrelik yüksekliğe ulaşan SN15 inişe geçti.

Starship, başarılı şekilde yere indi. Mekiğin indiği pistin üzeri de yangına yol açmamak için suyla ıslatıldı.

DAHA ÖNCE BAŞARISIZ OLMUŞTU

Mekiğin, 9 Aralık 2020 ile 2 Şubat, 3 Mart ve 6 Nisan’da yapılan önceki test fırlatışları inişte patlamayla sonuçlanmıştı.

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SpaceX, Starship'i insanlı Ay ve Mars seferlerinde kullanmayı amaçlıyor.

(AA)

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Mars Elon Musk
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