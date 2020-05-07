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SpaceX'te işler yolunda: Starship bir testi daha başarıyla tamamladı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.05.2020 09:32 | Son Güncelleme

Elon Musk'ın CEO'luğunu yaptığı SpaceX'in Starship mekiği bir testten daha başarıyla çıktı. Starship SN4 prototipi, ilk ateşleme testinden geçti.

SpaceX'te işler yolunda: Starship bir testi daha başarıyla tamamladı!

SpaceX uzay araştırmaları konusunda Starship adındaki mekiğinden oldukça umutlu. Zira bu mekik, eğer işler yolunda giderse SpaceX adına uzaya insan taşıyacak. 100 yolcu kapasitesiyle bir nevi uzay otobüsü gibi görev alacak olan Starship sayesinde NASA da keşif projelerinde SpaceX'ten faydalanacak. Fakat tüm bu planların gerçekleşmesi için Starship bazı önemli testleri atlatmak zorunda. Ve bunlardan en önemlilerinden biri bugün yapıldı.

STARSHİP STATİK ATEŞTEN GEÇTİ

Elon Musk, resmi Twitter hesabı üzerinden ''Starship statik ateşten geçti'' diyerek mekiğin ilk ateşleme testinin yapıldığını duyurdu. ABD'nin Teksas eyaletinin güneyindeki tesislerde gerçekleştirilen testte, mekiğin Raptor adındaki motoruna statik ateş verildi. Böylece mekik, bir testi daha başarıyla tamamladı.

starship raptor

20 KİLOMETRE YOL KATEDECEK

Starship'i ateşleme testi sonrası daha birçok test bekliyor. Bunlardan ilki mekiğin ilk insansız uçuş testi olacak. Bu testte mekik atmosfer boyunca 20 kilometre yükselecek. Mekik bu testte de başarılı olursa insanlı testler için çalışmalar başlayacak.

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