SpaceX'ten çalışanlarına 'Zoom' yasağı!

Zoom şu sıralar oldukça popüler. Zira, uygulama öğrenciler dahil birçok kişi tarafından sıklıkla kullanılıyor. Öğrenciler, öğretmenlerine Zoom ile bağlanarak online sınıf ortamına geçerken, çalışanlar da ofis ortamını Zoom sayesinde evlerine taşıyor. Ancak hafta başında Zoom için çok ciddi iddialar ortaya atıldı. O iddialara göre Zoom, kullanıcı verilerini Facebook ile paylaşıyordu. Bu durum, koronavirüs günlerinde güvenli bir liman olarak görülen Zoom için olan tüm fikirleri değiştirdi. Fikri değiştirenlerden biri ise Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketiydi.

SPACEX ZOOM'U YASAKLADI

SpaceX, Zoom hakkında çıkan güvenlik sorunları haberlerinin ardından harekete geçti. Ünlü uzay şirketi, çalışanlarına Zoom konulu bir e-posta gönderdi. SpaceX, e-postada Zoom uygulamasına erişimin kapatıldığını açıkladı. Çalışanların Zoom uygulamasının yerine e-posta, metin veya telefon kullanmaları istendi.

SPACEX'TEN DİKKAT ÇEKİCİ İFADE

SpaceX söz konusu e-postada çok dikkat çekici bir cümle de kuruyor. E-postada ''önemli gizlilik ve güvenlik endişeleri'' ifadesini kullanan şirket, bu cümle ile Zoom'un bazı güvenlik zafiyetleri olabileceğini bizlere gösteriyor. Zoom tarafından bu iddialar hakkında herhangi bir açıklama da yapılmayınca, ihtimaller daha da kuvvetleniyor.

