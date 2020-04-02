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SpaceX'ten çalışanlarına 'Zoom' yasağı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.04.2020 09:39 | Son Güncelleme

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, Zoom uygulaması için çalışanlarına e-posta gönderdi. SpaceX, e-postada çalışanlarına video konferans uygulaması Zoom'un kullanımının yasaklandığını duyurdu. SpaceX'in bu kararının arkasında ise bazı güvenlik gerekçeleri var.

SpaceX'ten çalışanlarına 'Zoom' yasağı!

Zoom şu sıralar oldukça popüler. Zira, uygulama öğrenciler dahil birçok kişi tarafından sıklıkla kullanılıyor. Öğrenciler, öğretmenlerine Zoom ile bağlanarak online sınıf ortamına geçerken, çalışanlar da ofis ortamını Zoom sayesinde evlerine taşıyor. Ancak hafta başında Zoom için çok ciddi iddialar ortaya atıldı. O iddialara göre Zoom, kullanıcı verilerini Facebook ile paylaşıyordu. Bu durum, koronavirüs günlerinde güvenli bir liman olarak görülen Zoom için olan tüm fikirleri değiştirdi. Fikri değiştirenlerden biri ise Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketiydi.

SPACEX ZOOM'U YASAKLADI

SpaceX, Zoom hakkında çıkan güvenlik sorunları haberlerinin ardından harekete geçti. Ünlü uzay şirketi, çalışanlarına Zoom konulu bir e-posta gönderdi. SpaceX, e-postada Zoom uygulamasına erişimin kapatıldığını açıkladı. Çalışanların Zoom uygulamasının yerine e-posta, metin veya telefon kullanmaları istendi.

Zoom

SPACEX'TEN DİKKAT ÇEKİCİ İFADE

SpaceX söz konusu e-postada çok dikkat çekici bir cümle de kuruyor. E-postada ''önemli gizlilik ve güvenlik endişeleri'' ifadesini kullanan şirket, bu cümle ile Zoom'un bazı güvenlik zafiyetleri olabileceğini bizlere gösteriyor. Zoom tarafından bu iddialar hakkında herhangi bir açıklama da yapılmayınca, ihtimaller daha da kuvvetleniyor.

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SpaceX Zoom Güvenlik Facebook Elon Musk Uygulama video konferans uygulamaları görüntülü görüşme uygulamaları

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