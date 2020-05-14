SpaceX, uzay aracı kullanabileceğiniz Crew Dragon simülatörünü herkese açtı!

SpaceX, uzay araştırmaları konusunda NASA'ya yardım ediyor. Bu anlamda Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) birçok görev düzenleyen SpaceX, yeni bir göreve imza atmaya hazırlanıyor. Bu görevin başrolü ise şirket tarafından geliştirilen uzay aracı Crew Dragon olacak. NASA astronotlarını 27 Mayıs günü uzaya ulaştırmak için yola çıkacak olan Crew Dragon uzay aracını sizlerin kullanması ise mümkün. Evet, yanlış okumadınız zira SpaceX Crew Dragon uzay aracını herkesin kullanımına açmış durumda.
SpaceX, NASA astronotları Robert Behnken ve Douglas Hurley'i ISS'e ulaştıracak bu tarihi görev öncesi, sevindirici bir harekete imza attı. Şirket, astronotların belki de yüzlerce kez deneyimlediği eğitim simülatörünü ücretsiz olarak yayınladı. Simülatörün duyurusunu yapmak ise NASA'ya kaldı.
NASA Twitter resmi hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile eğitim simülatörünün ücretsiz olarak yayınlandığını duyurdu. NASA tweet'inde 'Astronotlarımız Crew Dragon uzay aracını kullanmak ve ISS'e kenetlemek için yoğun eğitimler alıyor. Siz, aracı ISS'e kenetleyebilir misiniz? ' ifadelerini kullanarak meraklılarını simülatörü kullanmaya davet etti. Peki SpaceX'in Crew Dragon simülatörü nasıl oynanıyor?
Our astronauts train extensively to operate @Commercial_Crew spacecraft for launch and docking to @Space_Station: https://t.co/xYNtPzDN1Z— NASA (@NASA) May 12, 2020
Can you dock the Crew Dragon? Train like an astronaut in this @SpaceX simulator: https://t.co/zvKVRKzMgk#LaunchAmerica pic.twitter.com/q31NLkYftZ
Simülatörde Crew Dragon aracının tüm kontrolü sizde. Yapmanız gereken ise ekrandaki kontrolleri kullanarak uzay aracını doğru bir açı ile ISS'e yaklaştırmak ve ikilinin birbirine başarıyla kenetlenmesini sağlamak. SpaceX'e göre kenetlenme için tüm yeşil değerlerin 0.2 altında olması şart. Böyle anlatınca oldukça kolaymış gibi görünse de simülatör oldukça zor. Hele ki kenetlenme kontrolünü ele aldığınızda işler daha da zorlaşıyor.
Siz de astronotlarla aynı deneyimi paylaşmak, Crew Dragon 27 Mayıs günü fırlatılmadan bu heyecana ortak olmak istiyorsanız buraya tıklayarak simülatöre ulaşabilirsiniz. Simülatöre girdiğinizde ayarlardaki değişiklik ile Dünya'mızı düz haliyle görmeyi de unutmayın. :)
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