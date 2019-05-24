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SpaceX uzaya 60 internet uydusu gönderdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 14:46 | Son Güncelleme

ABD’li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Falcon 9 roketiyle 60 internet uydusunu uzaya gönderdi.SpaceX’in sosyal medyadan yaptığı açıklamada, uydu üzerinden internete bağlanma projesi Starlink için 60 uydunun ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Uzay Üssü’nden dün gece geç saatlerde başarılı bir şekilde fırlatıldığı belirtildi.

ABD’li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Falcon 9 roketiyle 60 internet uydusunu uzaya gönderdi.
SpaceX’in sosyal medyadan yaptığı açıklamada, uydu üzerinden internete bağlanma projesi Starlink için 60 uydunun ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Uzay Üssü’nden dün gece geç saatlerde başarılı bir şekilde fırlatıldığı belirtildi. Girişimci Elon Musk’un firması, nihayetinde Starlink ağı için yaklaşık 12 bin uzay aracını uzaya göndermeyi hedefliyor. Elon Musk, daha önce Starlink projesi kapsamında uzaya göndereceği internet uyduları sayesinde dünyanın her yerinden internete erişebilmeyi sağlamayı hedeflediğini söylemişti.
Projenin 2027’de tamamlanması bekleniyor.

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