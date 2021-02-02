HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. SpaceX, uzaya ilk sivil uçuşunu bu yıl gerçekleştirmeyi planlıyor

SpaceX, uzaya ilk sivil uçuşunu bu yıl gerçekleştirmeyi planlıyor

02.02.2021 09:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
SpaceX, uzaya ilk sivil uçuşunu bu yıl gerçekleştirmeyi planlıyor

ABD'li roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, uzaya ilk sivil uçuş görevi olan "Inspiration 4"ün bu yılın son çeyreğinde gerçekleştirilmesinin planlandığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, uçuşun Florida’daki Kennedy Uzay İstasyonu'ndan gerçekleştirileceği belirtilerek, Shift4 Payments şirketinin Üst Yöneticisi Jared Isaacman ve seçilecek 3 kişinin "Crew Dragon" uzay mekiğiyle uzaya gönderileceği bildirildi.

TİCARİ ASTRONOT EĞİTİMİ VERİLECEK

Açıklamada, uzaya gidecek diğer 3 kişinin isimlerinin gelecek haftalarda duyurulacağı kaydedilerek, "Inspiration 4" görevine katılacaklara SpaceX tarafından ticari astronot eğitimi verileceği belirtildi.

"Inspiration 4" görevinin resmi internet sayfasından paylaşılan bilgilerde de söz konusu uçuştaki 4 koltuğun liderlik, umut, cömertlik ve refahı temsil ettiği bildirildi.

SpaceX Starlink internet hizmetini İngiltere'ye de taşıdı!SpaceX Starlink internet hizmetini İngiltere'ye de taşıdı!

Uçuşun Jared Isaacman tarafından yönetileceği, uçuşla St. Jude Çocuk Araştırma Hastanesi'ne destek sağlanacağı kaydedildi.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGüneşle bağı olanlar el kaldırsınGüneşle bağı olanlar el kaldırsın
Xiaomi Mi 11 ailesi ortaya çıktıXiaomi Mi 11 ailesi ortaya çıktı
Türk Telekom arıza kayıt hattına nasıl ulaşılır?Türk Telekom arıza kayıt hattına nasıl ulaşılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de 4.8 büyüklüğünde deprem

İzmir'de 4.8 büyüklüğünde deprem

İşte Survivor'ın yeni yarışmacıları! Fenomen isim de katıldı

İşte Survivor'ın yeni yarışmacıları! Fenomen isim de katıldı

Ailesi haber alamadı, evde yüzü kanlar içinde bulundu

Ailesi haber alamadı, evde yüzü kanlar içinde bulundu

Kayseri'de 6 deprem!

Kayseri'de 6 deprem!

Yasadışı maçta yumruk yemişti... Hayatını kaybetti!

Yasadışı maçta yumruk yemişti... Hayatını kaybetti!

900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi

900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Dehşet! Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü

Dehşet! Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

Uzmanlar uyardı! Koronavirüs sonrası bu hastalık artacak

Uzmanlar uyardı! Koronavirüs sonrası bu hastalık artacak

Villaya şok baskın! Bu halde yakalandılar

Villaya şok baskın! Bu halde yakalandılar

Diğer Haberler

Google, 2,58 milyar dolar tazminat ödemeyi kabul etti

Google kabul etti! Milyarlarca dolar tazminat ödeyecek

Apple iCloud şifre uzantıları yayınladı

Şifre problemi yaşayanlara yeni özellik

Xiaomi Mi 11 ailesi ortaya çıktı

Xiaomi Mi 11 ailesi ortaya çıktı

Xiaomi Mi A3 için Android 11 yaması duyuruldu

Xiaomi Mi A3 için Android 11 yaması duyuruldu

Xiaomi kara liste için mahkemeye başvurdu!

Xiaomi kara liste için mahkemeye başvurdu!

iPhone 13’ün maksimum depolama alanı şaşırttı

iPhone 13’ün maksimum depolama alanı şaşırttı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.