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SpaceX ve NASA 9 Yıl Sonra Uzaya Astronot Gönderiyor

26.05.2020 18:00 | Son Güncelleme

Girişimci Elon Musk'ın kurduğu SpaceX, yarın, iki Amerikalı astronotu uzaya göndermeye hazırlanıyor. Amerika, SpaceX roketinin NASA'nın Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatılmasıyla birlikte dokuz yıl aradan sonra ilk kez uzaya insan göndermiş olacak

SpaceX ve NASA 9 Yıl Sonra Uzaya Astronot Gönderiyor

Girişimci Elon Musk'ın kurduğu SpaceX, yarın, iki Amerikalı astronotu uzaya göndermeye hazırlanıyor. Amerika, SpaceX roketinin NASA'nın Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatılmasıyla birlikte dokuz yıl aradan sonra ilk kez uzaya insan göndermiş olacak. Amerika, uzay mekiği programının sona erdiği 2011 yılından bu yana Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot göndermek için Rusya'ya ait Soyuz uzay araçlarını kullanıyor, ancak astronot başına gidiş-dönüş olmak üzere Rusya'ya 85 milyon dolar ödeme yapıyordu.

Merkezi California'da olan SpaceX'in geliştirdiği Dragon uzay aracı, Falcon 9 roketiyle yarın yerel saatle 16.33'de (TSİ 23.33) Cape Canaveral'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılacak. Astronotlar Doug Hurley ve Bob Behnken'i uzaya götürecek olan Falcon 9 roketi, 2011'de NASA'nın uzaya son gönderdiği insanlı aracın fırlatıldığı rampayı kullanacak.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Başkan Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Dragon'un uzaya fırlatılışını bizzat Kennedy Uzay Merkezi'nde izleyecekleri bildirildi.

Dragon kapsülünün güvenli şekilde uzaya fırlatılması, SpaceX'in kurucusu ve CEO'su Elon Musk, SpaceX ve NASA açısından bir kilometre taşı olacak. Uzaya fırlatılan Dragon kapsülünün geri dönüşümünün sağlanması ve tek değil, çok kullanımlık olmasının uzay seyahatinin maliyetini düşürmede önemli rol oynaması bekleniyor.

Geçen hafta Teksas eyaletinin Houston kentindeki Johnson Uzay Merkezi'nden Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ne gelen astronot Doug Hurley, ''Bob ile birlikte beş yıldır bu program için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu birçok açıdan bizim için bir maraton oldu. Uluslararası Uzay İstasyonu ve Dünya arasında gidip gelecek insanlı uzay aracının geliştirilmesi için zaten böyle bir çalışma beklersiniz'' dedi. Doug Hurley 53, yarın uzaya birlikte gideceği Bob Behnken ise 49 yaşında.

Ticari uzay pazarını canlandırma amacıyla yola çıkan NASA, SpaceX'le 3,1, Boeing'leyse 4 buçuk milyar dolarlık ihalelere imza atmıştı.

Boeing'in tasarlayıp geliştirdiği CST-100 Starliner kapsülünün 2021 yılına kadar uzaya fırlatılması beklenmiyor.

NASA Başkanı Jim Bridenstine, Kennedy Uzay Merkezi ve SpaceX yetkililerinin son kontrolları geçen hafta tamamlaması üzerine Dragon kapsülünün yarın için planlanan fırlatılışına onay verdi. SpaceX, geçen yıl Dragon uzay kapsülünü astronotsuz olarak başarıyla uzaya fırlatmıştı. Ancak araç, uzaydan döndükten bir ay sonra yapılan bir deneme sırasında yaşanan patlama nedeniyle hasar görmüş, patlamanın nedenini belirlemek için başlatılan inceleme dokuz ay sürdükten sonra Ocak ayında tamamlanmıştı.

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