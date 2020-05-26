SpaceX ve NASA 9 Yıl Sonra Uzaya Astronot Gönderiyor

Girişimci Elon Musk'ın kurduğu SpaceX, yarın, iki Amerikalı astronotu uzaya göndermeye hazırlanıyor. Amerika, SpaceX roketinin NASA'nın Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatılmasıyla birlikte dokuz yıl aradan sonra ilk kez uzaya insan göndermiş olacak. Amerika, uzay mekiği programının sona erdiği 2011 yılından bu yana Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot göndermek için Rusya'ya ait Soyuz uzay araçlarını kullanıyor, ancak astronot başına gidiş-dönüş olmak üzere Rusya'ya 85 milyon dolar ödeme yapıyordu.

Merkezi California'da olan SpaceX'in geliştirdiği Dragon uzay aracı, Falcon 9 roketiyle yarın yerel saatle 16.33'de (TSİ 23.33) Cape Canaveral'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılacak. Astronotlar Doug Hurley ve Bob Behnken'i uzaya götürecek olan Falcon 9 roketi, 2011'de NASA'nın uzaya son gönderdiği insanlı aracın fırlatıldığı rampayı kullanacak.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Başkan Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Dragon'un uzaya fırlatılışını bizzat Kennedy Uzay Merkezi'nde izleyecekleri bildirildi.