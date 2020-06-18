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  4. SpaceX ve Nasa'nın ilk insanlı uzay seferi neden önemli, bu sefer hakkında neler biliniyor?

SpaceX ve Nasa'nın ilk insanlı uzay seferi neden önemli, bu sefer hakkında neler biliniyor?

18.06.2020 19:44 | Son Güncelleme

İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri'nden astronom Dr. Korhan Yelkenci, Demo2 ismi verilen seferin neden önemli olduğunu, uzay turizmi açısından ne anlama geldiğini ve ne gibi gelişmeler beklendiğini BBC Türkçe'den Esra Yalçınalp'e anlattı.

SpaceX ve Nasa'nın ilk insanlı uzay seferi neden önemli, bu sefer hakkında neler biliniyor?

https://www.youtube.com/watch?v=DCdwQ0eJEI4

Elon Musk'un şirketi SpaceX'in iki NASA astronotunu Uluslararası Uzay İstasyonu'na göndereceği sefer, 27 Mayıs'ta havada fazlaca elektrik yükü olması sebebiyle 30 Mayıs'a ertelenmişti. Ertelemenin ardından fırlatma işlemi bugün gerçekleştirildi.

Demo2 ismi verilen sefere dair çok sayıda soru işareti var.

Bu sefer neden önemli? NASA ve SpaceX'in nihai amacı nedir?

Uzay turizmi ne anlama geliyor? Uzayda yakın gelecekte ne gibi gelişmeler öngörülüyor? Türkiye bu yarışın neresinde?

İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri'nden astronom Dr. Korhan Yelkenci merak edilenleri cevapladı.

Video-röportaj: Esra Yalçınalp

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