SpaceX’in kapsülü ISS’e vardı

Kapsül sayesinde NASA’nın Rusya’ya bağımlılığı ortadan kalkacak.Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) mürettebat ve kargo taşımak için SpaceX firması tarafından geliştirilen yeni nesil kapsül, ilk yolculuğunu başarılı bir şekilde tamamlayarak ISS'e ulaştı. ABD'deki Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve SpaceX, ISS'e kilitlenme manevrasının başarılı olduğunu açıkladı. 27 saatlik ilk deneme uçuşu insansız gerçekleştirilen ve bir astronot yerine, bilim kurgu sinemasının klasiklerinden "Yaratık”ın (Alien) baş karakteri Ripley'in adını taşıyan üzeri sensörlerle donatılmış bir manken taşıyan kapsülün Cuma günü tekrar dünyaya dönmesi planlanıyor.

"Crew Dragon” adını taşıyan yaklaşık beş metre uzunluğundaki kapsül Cumartesi günü Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletindeki Cape Caneveral üssünden fırlatılmıştı. Bir sonraki uçuşta, yeni kargo aracının koltuklarına ilk kez astronotlar oturacak. NASA astronotları Doug Hurley ve Bob Behnken'in haziran ayında yapılması planlanan ikinci uçuşa katılacak isimler olduğu bildiriliyor. SpaceX "Crew Dragon” kapsülünü daha önce birçok kez ISS'e göndermişti, ancak söz konusu seferlerde sadece malzeme taşınmıştı.