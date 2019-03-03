HABER

SpaceX’in kapsülü ISS’e vardı

03.03.2019 15:50 | Son Güncelleme

Astronotları Uluslararası Uzay İstasyonu’na taşımak için ABD’li SpaceX firması tarafından geliştirilen kapsül, ilk yolculuğunu başarıyla tamamladı.

SpaceX’in kapsülü ISS’e vardı

Kapsül sayesinde NASA’nın Rusya’ya bağımlılığı ortadan kalkacak.Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) mürettebat ve kargo taşımak için SpaceX firması tarafından geliştirilen yeni nesil kapsül, ilk yolculuğunu başarılı bir şekilde tamamlayarak ISS'e ulaştı. ABD'deki Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve SpaceX, ISS'e kilitlenme manevrasının başarılı olduğunu açıkladı. 27 saatlik ilk deneme uçuşu insansız gerçekleştirilen ve bir astronot yerine, bilim kurgu sinemasının klasiklerinden "Yaratık”ın (Alien) baş karakteri Ripley'in adını taşıyan üzeri sensörlerle donatılmış bir manken taşıyan kapsülün Cuma günü tekrar dünyaya dönmesi planlanıyor.

"Crew Dragon” adını taşıyan yaklaşık beş metre uzunluğundaki kapsül Cumartesi günü Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletindeki Cape Caneveral üssünden fırlatılmıştı. Bir sonraki uçuşta, yeni kargo aracının koltuklarına ilk kez astronotlar oturacak. NASA astronotları Doug Hurley ve Bob Behnken'in haziran ayında yapılması planlanan ikinci uçuşa katılacak isimler olduğu bildiriliyor. SpaceX "Crew Dragon” kapsülünü daha önce birçok kez ISS'e göndermişti, ancak söz konusu seferlerde sadece malzeme taşınmıştı.

NASA Ruslara bağımlılığı bitirmek istiyor

Amerikalı işadamı Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX firması tarafından geliştirilen kapsül ile NASA astronotlarını yine ABD topraklarından uzaya göndermeyi hedefliyor.

Uzay mekiği programını 2011 yılında sonlandıran NASA, o tarihten bu yana ABD'den uzaya astronot göndermiyor. Bu uçuşlar için Rusya'nın Soyuz araçları kullanılıyor. ABD, astronot için uçuş başına 82 milyon dolar ödeme yapıyor. Bu duruma son vermek isteyen NASA, SpaceX ve Boeing gibi özel şirketlere 8 milyar dolar destek sağlamıştı.

Dpa, AFP,rtr / AÜ,EC

©Deutsche Welle Türkçe

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
ABD ve Güney Kore askeri tatbikatları sona erdirdiABD ve Güney Kore askeri tatbikatları sona erdirdi
Komşuda renkli festivalKomşuda renkli festival
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yok böyle vurgun! Aynı otomobili 85 kişiye satmışlar

Yok böyle vurgun! Aynı otomobili 85 kişiye satmışlar

Kandilli'den korkutan deprem açıklaması: Sürpriz olmasın

Kandilli'den korkutan deprem açıklaması: Sürpriz olmasın

Acun'a ilginç mesaj: Sadece 10 dakika ayır...

Acun'a ilginç mesaj: Sadece 10 dakika ayır...

Sabriye'den takımı hakkında olay sözler

Sabriye'den takımı hakkında olay sözler

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Dünyanın gözü oradaydı! Ajanslar canlı olarak yayınladı: Serbest bırakıldı

Dünyanın gözü oradaydı! Ajanslar canlı olarak yayınladı: Serbest bırakıldı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralı

Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bulgaristan'da renkli festival

Komşuda renkli festival

ABD'de araç kalabalığa daldı: 2 ölü, 8 yaralı

ABD'de araç kalabalığa daldı: 2 ölü, 8 yaralı

Güzelliğiyle nefes kesen doğa olayı: Kutup Işıkları

Güzelliğiyle nefes kesen doğa olayı: Kutup Işıkları

New York Times'ten olay yaratacak 'nükleer silah' iddiası

New York Times'ten olay yaratacak 'nükleer silah' iddiası

Mısır'daki idamlar New York'ta protesto edildi

Mısır'daki idamlar New York'ta protesto edildi

Avustralya aile içi şiddetten mahkum olana vize vermeyecek

Avustralya'dan flaş vize kararı! Ülkeye alınmayacaklar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.