SpaceX'in Kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Ayrıldı

Space X şirketinin astronotları taşıması planlanan ve test uçucu yapan uzay kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan ayrıldı.

Dragon adlı kapsül, Cuma gününün ilk saatlerinde istasyondan ayrıldı ve Cuma sabah saatlerinde Atlantik Okyanusu’na iniş yapması bekleniyor

5 gün süreyle istasyona kilitlenmiş vaziyette kalan kapsül beraberinde bazı ekipmanlar ve malzemeleri götürdü. Bu esnada kapsülün kabininde de bazı testler yapıldı.

Bu uçuşta kapsülde astronot yoktu. Kapsülün içerisinde “Alien” filmindeki karakterden esinlenerek Ripley adı verilen bir cansız manken yerleştirildi. Ripley’in üzerine uçuş esnasındaki şartları gözlemlemek adına çok sayıda algılayıcı yerleştirildi.

8 yıl önce uzay araçları programının sona erdirilmesinden bu yana Dragon ilk Amerika imalatı kapsül olma özelliğini taşıyor. Kapsül özel bir şirket olan Space X tarafından geliştirildi.

Amerika hali hazırda astronotlarını uzaya göndermek için Rusya’nın kapsüllerini kullanıyor ve astronot başına 80 milyon dolar ödeme yapıyor.

NASA bu konuda çalışmalar yapan SpaceX ve Boeing şirketlerine milyonlarca dolarlık fon sağlıyor.

SpaceX, Tesla’nın da sahibi olan ünlü girişimci işadamı Elon Musk’a ait uzay araştırmaları şirketi.

