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SpaceX'in personel taşıyıcı kapsülü uzaya fırlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 12:30 | Son Güncelleme

SpaceX'in personel taşıyıcı kapsülü uzaya fırlatıldı

ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in, Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) için geliştirdiği personel taşıyıcı Crew Dragon kapsülü uzaya fırlatıldı.

NASA'dan yapılan açıklamada, Crew Dragon kapsülü, insansız uçuş testi kapsamında ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezinden, SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle uzaya gönderildi.

Astronot taşımayı amaçlayan "Ticari Mürettebat Geliştirme Programı" kapsamında üretilen Crew Dragon kapsülünün yarın sabah Uluslararası Uzay İstasyonuna (UUİ) ulaşması bekleniyor.

Testin başarılı geçmesi halinde kapsül, temmuz ayında insanlı test uçuşunda 2 NASA astronotunu UUİ'ye taşıyacak.

Öte yandan Ticari Mürettebat Geliştirme Programı içinde yer alan ABD'li havacılık şirketi Boeing'in de "Starliner" adlı personel taşıyıcı mekiğinin insansız uçuş testini nisanda, onun başarılı olması halindeyse insanlı uçuş testini ağustosta yapmayı planladığı belirtilmişti.

- NASA 2011'den bu yana insanlı uçuş yapmıyor

NASA, kamu kaynaklarıyla yürütülen Discovery, Endeavour ve Atlantis uzay mekiği programlarını 2011'de art arda sona erdirmesinin ardından uzaya insanlı uçuş gerçekleştirmiyordu.

NASA, Rusya Federal Uzay Ajansı, Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansının ortak projesi olan UUİ'de farklı ülkelerin astronotlarından oluşan 6 kişilik mürettebat dönüşümlü olarak görev yapıyor.

SpaceX'in Dragon kargo mekiği UUİ'ye ikmal malzemeleri taşırken, istasyonda görev yapan mürettebat Rus yapımı Soyuz mekikleriyle taşınıyor.

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Mekik NASA SpaceX uzay

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