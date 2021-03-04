SpaceX'in Starship aracı inişten sonra patladı

Fırlatma platformuna dikey inmeyi başaran araç daha sonra infilak etti.ABD'li ünlü girişimci Elon Musk’ın kurucusu olduğu SpaceX’in Mars’a göndermeyi planladığı uzay aracı Starship prototipinin yüksek irtifa uçuş denemesini gerçekleştirdi.

ABD'nin Teksas eyaletindeki Boca Chica test sahasında gerçekleşen uçuş denemesinde uzay aracı Starship'in prototipi fırlatma platformuna dikey inmeyi başardı. Ancak roketin altındaki alevler sönmedi ve araç indikten sekiz dakika sonra infilak etti.

Starship SpaceX tarafından Ay'a ve Mars'a insan ve 100 ton kargo taşıması için tasarlanan bir araç.

İlk iki deneme de başarısız olmuştu

SpaceX'in kurucusu Elon Musk'un Kızıl Gezegen'e insan gönderme hayaliyle geliştirdiği yeni nesil uzay aracı Startship prototiplerinin daha önceki iki denemesi de başarısız olmuştu.

Ancak Starship SN10, Şubat’ta deneme yapan SN9 ve Aralık ayında test edilen SN8 modellerinden daha başarılı bir şekilde fırlatma rampasına güvenli bir şekilde inmeyi başardı.

Musk Twitter’da yaptığı paylaşımda "SN10 huzur içinde yatsın. Şerefli terhis" ifadelerini kullandı.