SpaceX'in Starship'i ilk defa patlamadan indi, Blue Origin ilk uzay uçuşu için açık artırma başlattı

Çarşamba gecesi uzay keşfinde iki önemli gelişmeye sahne oldu. SpaceX'in Mars uçuşlarında kullanmayı hedeflediği Starship gemisi kalkışın ardından ilk defa patlamadan iniş yaptı. Blue Origin şirketi ise uzay manzarası izlemek isteyenlere yönelik ilk biletini açık artırmaya çıkardı.

Amazon.com kurucusu Jeff Bezos'un Blue Origin şirketi, New Shepard adlı roketiyle 20 Temmuz'da ilk insanlı uzay uçuşunu gerçekleştireceğini açıkladı.

Roket adını 1961'de Project Mercury Freedom 7 kapsülüyle uzaya çıkan ilk ABD'li astronot olan Alan Shepard'dan alıyor.

İlk uçuşta şirket çalışanlarıyla birlikte uzaya çıkacak bir kişiyi belirlemek için ise açık artırma düzenlenecek. Buradan elde edilecek gelirin, çocukların fen bilimleri ve matematiğe ilgisini artırmak için çalışan bir vakıfa aktarılacağı belirtiliyor.

Yolcular yörüngeye kadar çıkmadan, uzayın sınırı kabul edilen 100 kilometreye kadar dikey olarak yükseldikten sonra inişe geçecek.

Blue Origin Astronot Satışları Direktörü Ariane Cornell, "Bugüne kadar yer yüzünden 100 kilometreden daha fazla uzaklaşan yalnızca 569 kişi oldu. Fakat bunu dramatik bir şekilde değiştirmek üzereyiz" dedi.