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SpaceX'in Starship'i ilk defa patlamadan indi, Blue Origin ilk uzay uçuşu için açık artırma başlattı

27.05.2021 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çarşamba gecesi uzay keşfinde iki önemli gelişmeye sahne oldu. SpaceX'in Mars uçuşlarında kullanmayı hedeflediği Starship gemisi kalkışın ardından ilk defa patlamadan iniş yaptı. Blue Origin şirketi ise uzay manzarası izlemek isteyenlere yönelik ilk biletini açık artırmaya çıkardı.

SpaceX'in Starship'i ilk defa patlamadan indi, Blue Origin ilk uzay uçuşu için açık artırma başlattı

Çarşamba gecesi uzay keşfinde iki önemli gelişmeye sahne oldu. SpaceX'in Mars uçuşlarında kullanmayı hedeflediği Starship gemisi kalkışın ardından ilk defa patlamadan iniş yaptı. Blue Origin şirketi ise uzay manzarası izlemek isteyenlere yönelik ilk biletini açık artırmaya çıkardı.

Amazon.com kurucusu Jeff Bezos'un Blue Origin şirketi, New Shepard adlı roketiyle 20 Temmuz'da ilk insanlı uzay uçuşunu gerçekleştireceğini açıkladı.

Roket adını 1961'de Project Mercury Freedom 7 kapsülüyle uzaya çıkan ilk ABD'li astronot olan Alan Shepard'dan alıyor.

İlk uçuşta şirket çalışanlarıyla birlikte uzaya çıkacak bir kişiyi belirlemek için ise açık artırma düzenlenecek. Buradan elde edilecek gelirin, çocukların fen bilimleri ve matematiğe ilgisini artırmak için çalışan bir vakıfa aktarılacağı belirtiliyor.

Yolcular yörüngeye kadar çıkmadan, uzayın sınırı kabul edilen 100 kilometreye kadar dikey olarak yükseldikten sonra inişe geçecek.

New Shepard'ın kapsülünde manzarayı daha iyi izleyebilmek için altı büyük pencere bulunuyor

Blue Origin Astronot Satışları Direktörü Ariane Cornell, "Bugüne kadar yer yüzünden 100 kilometreden daha fazla uzaklaşan yalnızca 569 kişi oldu. Fakat bunu dramatik bir şekilde değiştirmek üzereyiz" dedi.

Uçuşta Jeff Bezos'un da yer alabileceğine dair söylentiler var. Cornell, bu yöndeki sorulara bir yanıt vermedi.

Rusya'nın uzay turizmine son vermesinin ardından 12 yıldır bireylerin uzaya para ödeyerek çıkması mümkün olmuyordu.

New Shepard

SpaceX Starship: Patlamadan ilk iniş

Tesla kurucusu Elon Musk'ın SpaceX şirketi ise Çarşamba gecesi Starship roketini ilk defa patlamadan yeryüzüne indirmeyi başardı.

Önceki prototipler ya iniş yapamayarak düşmüş ve patlamış, ya da inişten kısa süre sonra infilak etmişti.

ABD'nin Texas eyaletinde Türkiye saatiyle 01.30'da kalkış yapan SN15 kodlu prototip ise ilk defa başarılı bir iniş yaptı.

Yaklaşık 10 kilometre yüksekliğe çıkan Starship, fırlatıldıktan altı dakika sonra yere indi.

Starship'in Mars yolculuğu için kullanılması planlıyor.

SpaceX, Starship'lerin 2024'te insanları aya taşıması için NASA'dan geçen ay 3 milyar dolarlık bir ihale aldı.

Elon Musk her yıl 100 Starship gemisi üreterek insanların Güneş Sistemi'ni kolonileştirmesinin önünü açmayı hedefliyor.

2020'lerin ortasında Mars'a ilk insanlı uçuşu yapmak isteyen Musk, insanlığın 2050'den sonra Kızıl Gezegen'de kendine yeten bir koloni oluşturabileceğini düşünüyor.

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