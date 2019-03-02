SpaceX'in Uzay Aracı Başarıyla Fırlatıldı

Musk, gazetecilere yaptığı açıklamada “Açık konuşmak gerekirse, duygusal açıdan biraz yoruldum. İstasyona kenetlenmeliyiz ve geri dönmeliyiz. Şu ana kadar her şey yolunda gitti, en riskli kısımları geçtik” dedi.

SpaceX şirketinin kurucusu ve CEO’su Elon Musk, fırlatma sürecini izlemenin son derece stresli olduğunu söyledi. Musk, kapsülün bu yılın sonlarına doğru insan taşımaya hazır hale geleceğini söyledi.

Kapsül Cuma günü Atlas Okyanusu’na iniş yapmadan önce 5 gün boyunca istasyona bağlı kalacak. Bu süre boyunca muhtemelen bu yaz yapılacak bir sonraki denemeye yönelik tüm testler de tamamlanmış olacak.

SpaceX firması tarafından Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilen Dragon (Ejder) kapsülünde şimdilik cansız bir insan maskotu bulunuyor. Maskot adını Alien filmindeki karakter “Ripley”den alıyor. Maskotta insanlı uçuşlarda kullanılacak tüm sensörler mevcut. Denemeler başarıyla sonuçlanırsa Dragon’la insanlı uçuşlara geçilmesi planlanıyor.

NASA Başkanı Jim Bridenstine de bunun Amerika için önemli olduğunu söyledi.

Bridenstine, “2011 yılında uzay mekiğinin uçuşlarına son verilmesinden sonra ilk kez Amerika topraklarından bir Amerikan roketiyle Amerikalı astronotları yeniden uzaya göndermenin eşiğindeyiz” diye konuştu. Bridenstine, fırlatmadan bir akşam önce Musk tarafından fırlatma rampasını gezdirildi.

NASA çalışanları, turistler ve gazetecilerden oluşan yaklaşık 5 bin kişi, bir zamanlar Apollo ay roketlerinin fırlatıldığı Kennedy Uzay İstasyonu’nda, sabaha karşı SpaceX’in kapsülünü taşıyan Falcon 9 roketlerinin fırlatılışını izlemek için toplandı. SpaceX’in California’daki kontrol merkezinde ve ülke genelindeki tüm ofislerinde şirket çalışanları fırlatmanın her aşamasını heyecanla ve çığlık ve alkışlarla izledi.

Temmuz ayının başlarında ikinci test aşamasında uzaya çıkacak olan iki astronot, Doug Hurley ve Bob Behnken de oradaydı.

Hurley ve diğer üç astronot en son sekiz yıl önce uzaya çıkmıştı.

NASA son dönemde özel şirketlerle çalışmaya başladı ve bu çerçevede uzay kapsülü geliştirmeleri için SpaceX ve Boeing’e 8 milyar dolar bütçe sağladı. Şu an yörüngede yaklaşık 400 kilometre yukarıda seyreden Uzay İstasyonu’na tek vasıta Rusya’nın Soyuz roketleri. Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, Rusya’nın Soyuz roketlerini kullanma karşılığında her bir astronot için 82 milyon dolar ödüyor.