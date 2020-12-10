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  4. SpaceX'in Uzay Aracı İlk Denemesinde İniş Sırasında İnfilak Etti

SpaceX'in Uzay Aracı İlk Denemesinde İniş Sırasında İnfilak Etti

10.12.2020 11:37 | Son Güncelleme:
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SpaceX'in Uzay Aracı İlk Denemesinde İniş Sırasında İnfilak Etti

SpaceX şirketinin Starhip adını verdiği uzay aracı deneme uçuşunun iniş sürecinde infilak etti. Uçuş insansız olarak gerçekleştirildiğinden kazada ölen ya da yaralanan olmadı

SpaceX şirketinin Starhip adını verdiği uzay aracı deneme uçuşunun iniş sürecinde infilak etti. Uçuş insansız olarak gerçekleştirildiğinden kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Starship adlı uzay aracı ileride yapılacak Ay ve Mars seyahatlerinde kullanılmak üzere geliştiriliyor. 16 katlı bir apartman uzunluğundaki uzay aracı içerisinde yolcu ve 100 ton kargo taşıyabilecek şekilde dizayna sahip.

Uzay aracının test uçuşu SpaceX şirketinin Teksas eyaletindeki roket merkezinde yapıldı. Deneme uçuşunda SpaceX şirketi tarafından yeni geliştirilen Raptor motorları kullanıldı ve 41 bin feet yüksekliğe ulaşılması hedeflendi.

Uzay aracı uçuşun ardından iniş sürecinde yere temasının ardından infilak etti.

Şirketin sahibi Elon Musk, olayın ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, uzay aracının yakıt başlığı tankındaki basıncın düşük olduğunu bunun da iniş sırasında hızın yüksek olmasına neden olduğunu belirtti. Musk, denemenin kendileri açısından başarılı olduğunu ve istedikleri tüm verileri elde ettiklerini de ifade etti.

SpaceX şirketinin Starship projesine Amerikan Uzay Araştırmaları Dairesi NASA da 135 milyon dolarlık bir destek sağlıyor. SpaceX dışında uzaya insanlı seyahatler gerçekleştirmek adına Amazon şirketinin sahibi Jeff Bezos’un kurucusu olduğu Blue Origin ve Leidos’un Dynetcis şirketleri de uzay aracı geliştirme çalışmaları yürütüyorlar.

Bu şirketlerin üçü de NASA’nın yakın gelecekte Ay’a üs kurma projesi olan Artemis Programı’na dahil olmak için mücadele ediyorlar.

Öte yandan Elon Musk’ın şirketi SpaceX, Teksas eyaletinde roket fabrikasının bulunduğu ve denemelerin yapıldığı Boca Chica bölgesinde tesislerini genişletmek üzere arazi satın almaları yapıyor. Ancak bazı bölge sakinleri arazilerini satmayarak SpaceX şirketine direniyorlar. Elon Musk, buradan Mars’a seyahat başlatmayı umuyor.

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