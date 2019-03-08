SpaceX'in uzay kapsülünün deneme uçuşu başarılı oldu

NASA yöneticisi Jim Bridenstine, Crew Dragon'ın ilk uçuşunu başarılı bir şekilde tamamlamasıyla ilgili "insanlı uzay yolculuğunda bir dönüm noktası" değerlendirmesini yaptı.

Gelecek uçuşun insanlı olması planlanıyor

Ancak bir sonraki uçuşta, yeni kargo aracının koltuklarına oturanların iki astronot olması planlanıyor. NASA astronotları Doug Hurley ve Bob Behnken Haziran ayında yapılması planlanan ikinci uçuşa katılacak isimler olacak.

Yeni uzay kapsülü ile NASA, astronotlarını bir kez daha ABD topraklarından uzaya göndermek istiyor. NASA, 2011 yılından bu yana ABD'den uzaya astronot göndermiyor. Bu uçuşlar için Rusya'nın Soyuz araçları kullanılıyor. ABD, astronot için uçuş başına 82 milyon dolar ödeme yapıyor. Bu duruma son vermek isteyen NASA, SpaceX ve Boeing gibi özel şirketlere 8 milyar dolar destek sağlamıştı.

AFP/ÖA,JD

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