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SpaceX'in uzay kapsülünün deneme uçuşu başarılı oldu

08.03.2019 20:42 | Son Güncelleme

Amerikalı astronotları taşımak için üretilen Crew Dragon ilk görevini başarı ile tamamlayarak, dünyaya döndü.

SpaceX'in uzay kapsülünün deneme uçuşu başarılı oldu

Uzay kapsülü, Atlas Okyanusu'na iniş yaptı.Amerikalı işadamı Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX firması tarafından geliştirilen Crew Dragon adlı ticari uzay kapsülü ilk görevini başarıyla tamamladı. Uluslararası Uzay İstasyonuna ilk yolculuğunu gerçekleştiren kapsül, başarılı bir şekilde Atlas Okyanusu'na indi.

Kargo aracı, Florida eyaletinin 370 km açıklarında denize iniş gerçekleştirdi.

NASA yöneticisi Jim Bridenstine, Crew Dragon'ın ilk uçuşunu başarılı bir şekilde tamamlamasıyla ilgili "insanlı uzay yolculuğunda bir dönüm noktası" değerlendirmesini yaptı.

Geçtiğimiz hafta Cumartesi günü Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılan kapsül, bir gün sonra dünyanın yörüngesinde yer alan Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmişti.

SpaceX şirketi tarafından geliştirilen kapsül, 181 kilogram ağırlığında erzak ve deney malzemesi taşıdı. İlk deneme uçuşu insansız gerçekleştirildi. Bilim kurgu filmi "Yaratık"ın (Alien) baş karakteri Ripley'in adını taşıyan, üzeri sensörlerle donatılmış bir manken uçuşta yer aldı.

Gelecek uçuşun insanlı olması planlanıyor

Ancak bir sonraki uçuşta, yeni kargo aracının koltuklarına oturanların iki astronot olması planlanıyor. NASA astronotları Doug Hurley ve Bob Behnken Haziran ayında yapılması planlanan ikinci uçuşa katılacak isimler olacak.

Yeni uzay kapsülü ile NASA, astronotlarını bir kez daha ABD topraklarından uzaya göndermek istiyor. NASA, 2011 yılından bu yana ABD'den uzaya astronot göndermiyor. Bu uçuşlar için Rusya'nın Soyuz araçları kullanılıyor. ABD, astronot için uçuş başına 82 milyon dolar ödeme yapıyor. Bu duruma son vermek isteyen NASA, SpaceX ve Boeing gibi özel şirketlere 8 milyar dolar destek sağlamıştı.

AFP/ÖA,JD

©Deutsche Welle Türkçe

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