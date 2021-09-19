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SpaceX'in Uzay Yolcuları Dünya'ya Döndü

19.09.2021 04:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyarder işadamı Elon Musk’ın şirketi SpaceX tarafından yörüngeye gönderilen ve üç gün boyunca Dünya çevresini turlayan dört “uzay turisti”ni taşıyan kapsül güvenli bir şekilde geri döndü

SpaceX'in Uzay Yolcuları Dünya'ya Döndü

Milyarder işadamı Elon Musk’ın şirketi SpaceX tarafından yörüngeye gönderilen ve üç gün boyunca Dünya çevresini turlayan dört “uzay turisti”ni taşıyan kapsül güvenli bir şekilde geri döndü.

Dört amatör astronotu taşıyan SpaceX kapsülü, paraşütle Florida kıyılarına yakın noktada, akşam saatlerinde Atlas Okyanusu’na indi. Kapsül üç gün önce yine Florida’da bulunan Kennedy Uzay Üssü’nden fırlatılmıştı. Turistlerin bu yolculuğu sırasında yanlarında profesyonel bir astronot bulunmadı.

Yolculuğa üç misafiriyle katılan milyarder Jared Isaacman’ın, bu özel yolculuk için SpaceX’in sahibi Musk’a milyonlarca dolar ödediği biliniyor, ancak ödenen tam miktar açıklanmadı.

Çarşamba günü fırlatılan ve otomatik olarak yönlendirilen Dragon (Ejder) kapsülü atmosferde 585 kilometre yüksekliğe ulaştı. Bu yükseklik, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun yörüngesinden 160 kilometre daha uzakta. Uzay yolcularının yerküreyi rahatça gözlemleyebilmesi için kapsüle büyük köpük şeklinde bir pencere eklendi.

Okyanusa başarıyla iniş yapan kapsül daha sonra vinçlerle SpaceX’e ait deniz araçlarına çekildi. Uzay turistleri daha sonra helikopterlerle Florida eyaletine götürüldü.

38 yaşındaki milyarder Isaacson, aynı zamanda profesyonel bir pilot. Isaacson bu uçuşla bir çocuk hastanesine destek olmak için 200 milyon dolar toplamayı hedefliyor. Bağışın 100 milyonunu kendisi yapan Isaacson, kendisiyle seyahat edecek şanslı yolculardan biri için piyango düzenlerken, diğer koltuğa da kendi şirketinin müşterilerinden biri arasında yaptığı yarışmanın galibini davet etti.

Isaacson’a uçuşunda bağış yapmak istediği çocuk hastanesinde doktor olan 29 yaşındaki Hayley Arceneaux da katıldı. En genç astronot olarak tarihe geçen Arceneaux, çocukken kemik kanseri tedavisi geçirip hayatta kalmayı başarmıştı.

Mart ayına kadar birbirlerini hiç tanımayan yolcular, sonraki altı ayı yoğun eğitim ve muayenelerle geçirdi.

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