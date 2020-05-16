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SpaceX'ten uzay simülasyonu: Dragon mekiğini uluslararası uzay istasyonuna bağlayabilir misiniz?

16.05.2020 17:32 | Son Güncelleme

Güney Afrikalı girişimci Elon Musk'ın şirketi SpaceX, bu ayın sonunda Crew Dragon uzay mekiği ile astronotları Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıyacak. Uzay mekiğinin uzay istasyonuna bağlanması, yolculuğun en kritik aşamaları arasında. SpaceX, bağlanma sürecini bir simülatöre dönüştürerek internet üzerinden herkesin erişimine açtı.

SpaceX'ten uzay simülasyonu: Dragon mekiğini uluslararası uzay istasyonuna bağlayabilir misiniz?

Güney Afrikalı girişimci Elon Musk'ın şirketi SpaceX, bu ayın sonunda Crew Dragon uzay mekiği ile astronotları Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıyacak.

Uzay mekiğinin uzay istasyonuna bağlanması, yolculuğun en kritik aşamaları arasında. SpaceX, bağlanma sürecini bir simülatöre dönüştürerek internet üzerinden herkesin erişimine açtı.

Siz de dilerseniz SpaxeX simülatörü ile uzay istasyonuna bağlanmayı deneyebilisiniz.

https://twitter.com/SpaceX/status/1260269423090208768

Simülatördeki senaryo, uzay meki,ği hedeften sapmış durumdayken başlıyor.

Görüş alanında ise Uluslararası Uzay İstasyonu bulunuyor. Kullanıcıdan istenen, Crew Dragon uzay mekiğinin yönünü değiştirip uzay istasyonuna ilitlenmesini sağlamak. Şimdiden uyaralım, görevi başarıyla tamamlamak söylenmesinden çok daha zor.

Sadece uzay mekiğinin yönünü ayarlamak da yeterli olmuyor. Kullanıcıların uzay mekiğini kendi ekseni etrafında da döndürüp uzay istasyonu ile hizalaması gerekiyor.

Simülatörde sol taraftaki kontroller, Crew Dragon uzay aracının ileri, geri, yukarı ve aşağı hareketlerine yön veriyor. Sağ taraftaki kontroller ise mekiğin sapma hareketini, burun yönünü ve kendi eksenindeki hareketlerini idare ediyor.

Ekrandaki göstergeler doğru yörüngede olup olmadığınızı gösteriyor. Astronotlar işin püf noktasının uzay istasyonuna hızla yaklaşmamak olduğunu, silmülasyonda da aynı gerçekte olduğu gibi son derece yavaş yaklaşılması gerektiğini söylüyor.

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