Spahn: Almanya’da üçüncü dalga kırıldı

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülkede düşen koronavirüs vaka sayıları nedeniyle iyimser açıklamalarda bulunurken, diğer yandan ülkede kısıtlamaların kaldırılması konusunda aceleci davranılmaması gerektiğini dile getirdi. "Üçüncü koronavirüs dalgası kırıldı" ifadesini kullanan Spahn, "şimdi bu gidişatın sürekliliğini sağlamalıyız" şeklinde konuştu.

Almanya'da vaka sayılarının hâlâ yüksek olduğunu ve bu rakamların aşağı çekilmesi gerektiğini belirten Bakan Spahn, kısıtlamaların gevşetilmesinde aceleci davranılmasının bu şartlar altında tehlikeli olabileceğini ifade etti. "Pandeminin bu safhasında kazanımlarımızı yitirmememiz gerekiyor" diyen Jens Spahn, sabırsızlığın koronavirüse yarayacağını dile getirdi.

"Almanya penaltı atışlarında iyidir"

Alman sağlık sisteminin salgın dönemindeki durumuna da değinen Sağlık Bakanı, "Sağlık sistemimiz yoğun baskı altında oldu ama hiçbir zaman başa çıkamayacak duruma gelmedi" dedi.

Almanya'da bugün itibariyle 26,2 milyon kişinin en az bir kere aşı olduğunu bildiren Spahn, bunun nüfusun yüzde 31,5'ine tekabül ettiğini, önümüzdeki hafta ise her üç kişiden birinin aşılanmış olacağını aktardı. Bakan Spahn'ın ifadesine göre Almanya'da her iki aşısını olup tamamen koruma altında olan kişilerin nüfusa oranı ise yüzde 8,8.