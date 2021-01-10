Spahn: Aşı tercihi mümkün değil

Ancak Berlin eyalet yönetimi insanlara bu "özgürlüğün" tanınacağını duyurdu.Almanya'da devletin, koronavirüs salgınına karşı organize ettiği aşı kampanyasına katılanlar, ilk etapta çeşitli şirketlerin aşıları arasından tercih yapamayacak. Yaşanan aşı kıtlığı nedeniye böyle bir tercihin şu an mümkün olmadığını ifade eden Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, yakın gelecekte de bunun değişmeyeceğini dile getirdi.

Almanya Daimi Aşı Komisyonu Başkanı Thomas Mertens de, şu ana dek Avrupa Birliği (AB) tarafından ruhsat verilen ve aşı kampanyalarında kullanılan gerek BioNTech, gerekse Moderna aşılarının "etkili olma ve güvenilirlik açısından birbirlerine denk" seviyede olduklarını belirtti. Mertens, ruhsat alma süreçleri devam eden diğer aşılar hakkında herhangi bir değerlendirme yapmak için ise erken olduğunu belirtti.

Halihazırda Avrupa'daki aşı kampanyalarında kullanılan aşıların, Covid-19 hastalığına karşı tam anlamıyla koruyucu bir etki sağlaması için belli aralıklarla iki kez aşı olmak gerekiyor. Bu zaman aralığı BioNTech aşısında en az üç, Moderna aşısında ise en az dört hafta olmak zorunda.