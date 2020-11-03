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Spahn’dan sağlık çalışanlarına: Onlar zamanımızın kahramanları

03.11.2020 17:59 | Son Güncelleme

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, koronavirüs salgını dönemindeki gayretlerini övdüğü sağlık çalışanlarını, "zamanın kahramanları" olarak tanımladı.

Spahn’dan sağlık çalışanlarına: Onlar zamanımızın kahramanları

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, koronavirüs salgını döneminde gösterdikleri çabalardan dolayı ülkedeki doktorlara, hasta bakıcılara ve laboratuvar çalışanlarına teşekkür etti.

Spahn, başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, "Onlar zamanımızın kahramanları" ifadesini kullandı.

Salgının Almanya'da henüz zirve noktasına ulaşmadığını ancak durumun ciddi olduğunu belirten Spahn, gelecek haftalarda kişisel ilişkileri olabildiğince azaltmanın, virüsü kontrol etme açısından hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Bakan Spahn, "Bu virüse aciz bir şekilde teslim olmuş değiliz" diye konuştu.

Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkan Yardımcısı Lars Schaade ise halka, hükümetin uygulamaya koyduğu kısıtlamalara uyma çağrısında bulundu. Virüsün kontrolsüz bir biçimde yayılması durumunda vaka sayısının günde 400 bine çıkabileceğini belirten Schaade, kurallara titizlikle uyulmasını, gerek iş hayatında gerekse özel yaşamda kişisel fiziksel temasın azaltılmasını ve test kapasitelerini zorlamadan mümkün olduğunca çok koronavirüs testi yapılmasını tavsiye etti.

"Kış zorlu geçecek"

Basın toplantısına katılan Virolog Melanie Brinkmann da, önleyici tedbirler konusunda hala yapılabilecek şeyler olduğunu belirterek buna örnek olarak filyasyon çalışmalarının daha hızlı bir biçimde yapılmasını gösterdi. Halkın tamamının şu an yürürlüğe sokulan kısıtlama tedbirlerine uyması halinde, bu kısıtlamaların planlanandan önce kaldırılabileceğini ifade eden Brinkmann, diğer yandan kış mevsiminin herkes için zorlayıcı olacağını belirtti. Melanie Brinkmann ayrıca, kısıtlama tedbirleri kaldırılsa bile, bazı uygulamaların daha uzun süre devam edeceğini, bunların başında da maske zorunluluğunun geldiğini vurguladı.

KNA / ET,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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