Spahn’dan sağlık çalışanlarına: Onlar zamanımızın kahramanları

"Kış zorlu geçecek"

Basın toplantısına katılan Virolog Melanie Brinkmann da, önleyici tedbirler konusunda hala yapılabilecek şeyler olduğunu belirterek buna örnek olarak filyasyon çalışmalarının daha hızlı bir biçimde yapılmasını gösterdi. Halkın tamamının şu an yürürlüğe sokulan kısıtlama tedbirlerine uyması halinde, bu kısıtlamaların planlanandan önce kaldırılabileceğini ifade eden Brinkmann, diğer yandan kış mevsiminin herkes için zorlayıcı olacağını belirtti. Melanie Brinkmann ayrıca, kısıtlama tedbirleri kaldırılsa bile, bazı uygulamaların daha uzun süre devam edeceğini, bunların başında da maske zorunluluğunun geldiğini vurguladı.

KNA / ET,TY

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