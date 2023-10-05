SPARTAK TRNAVA FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE! Spartak Trnava Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11!

Spartak Trnava Fenerbahçe maçı canlı olarak ekrana gelecek. Bu sezon Avrupa kupaları ve Süper Lig’de çıktığı 14 karşılaşmanın tamamından galip ayrılan sarı lacivertliler bu maçı da alıp seriyi sürdürmek istiyor. Bilindiği üzere Manchester United Galatasaray maçının bir kısmı TV8,5'da şifresiz olarak ekrana gelmişti. Bu nedenle İsmail Kartal'ın öğrencileri ile Slovakya ekibinin karşı karşıya geleceği maçın canlı yayın bilgisi ve şifresiz olarak yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Spartak Trnava Fenerbahçe maçı canlı izleme ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Spartak Trnava Fenerbahçe maçının canlı yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

SPARTAK TRNAVA FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spartak Trnava Fenerbahçe maçı bugün (5 Ekim 2023 Perşembe) saat 22.00'de başlayacak.

SPARTAK TRNAVA FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Spartak Trnava Fenerbahçe maçı Exxen'de canlı yayınlanacak.

SPARTAK TRNAVA FENERBAHÇE MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Spartak Trnava: Takac, Gorosito, Sulek, Kostrna, Kosa, Daniel, Bernat, Ofori, Duris, Zeljkovic, Vantruba

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Oosterwolde, Crespo, Fred, Mert Hakan, Kent, King, Batshuayi

2 TAKIM 3. KEZ KARŞILAŞACAK

Fenerbahçe, Slovakya temsilcileriyle iki kez eşleşirken, bu mücadeleleri yine Spartak Trnava’ya karşı oynadı. 2018-2019 sezonunda Avrupa Ligi’nde aynı grupta yer aldığı rakibini Kadıköy’de 2-0 mağlup eden sarı-lacivertli takım, deplasmanda 1-0 kaybetti.

Stadium of Anton Malatinský'de oynanacak karşılaşmayı Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek.

Stegemann’ın yardımcılıklarını Christian Gittelmann ve Chris Günsch yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Florian Badstübner olacak.

Spartak Trnava Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Benjamin Brand, AVAR’da da Christian Dingert oturacak.

RAKİP TAKIM LİGDE 6. SIRADA

Slovakya Süper Ligi’nde 9 maç oynayan Spartak Trnava, 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 15 puanla 6. sırada yer alıyor. Lider Trencin’in 7 puan gerisinde bulunan kırmızı-siyahlılar, ligde 14 gol atarken, ağlarında 10 gole engel olamadı.