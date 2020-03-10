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Spawn çok canlar yakacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.03.2020 09:58 | Son Güncelleme

Çizgi roman dünyasında ilginç bir şekilde çok sevilen karakter olan Spawn, 24 Mart 2020 tarihinde oyuna resmen eklenecek.

Spawn çok canlar yakacak

Mortal Kombat 11 için yeni karakterler oyuna eklenmeye devam ediyor. Kombat Pack ile geçtiğimiz aylarda Terminator ve Joker karakterleri oyuna eklenmişti. Kombat Pack’in ilk dalgasındaki son karakter olan Spawn ise merakla bekleniyordu.

SPAWN İÇİN OYNANIŞ VİDEOSU YAYINLANDI

PC, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch‘teki sürümlerine eklenecek olan Spawn karakteri için bugün bir de oynanış videosu yayınlandı. Oldukça hızlı bir yapıya sahip olan bu karakter, çok canlar yakacak gibi görünüyor. Hileli karakter gibi görünen Spawn, hızı ve üst üste seri comboları ile rakiplerine soğuk terler döktürecek.

Eğer Kombat Pack‘e sahipseniz yeni karakteri PS4 ve Xbox One’da 17 Mart 2020 tarihinde indirip oynayabilecek. 24 Mart tarihinde ise karakteri tek olarak satın alabileceksiniz. Muhtemelen karakterin fiyatı 22 TL civarında olacak.

Şu an PlayStation 4’te Mortal Kombat 11 + Kompat Pack‘in yer aldığı Mortal Kombat 11 Premium Sürümü 419 TL indirimli fiyatı ile yer alıyor. Eğer dövüş oyunu seviyorsanız ve Spawn’ın tutkunuysanız bu indirimi mutlaka değerlendirmenizde fayda var.

2020 yılı içerisinde şimdilik oyuna yeni karakterlerin eklenip eklenmeyeceği hakkında bilgi maalesef ki bulunmuyor. Ancak Ed Boon muhtemelen yeni karakterleri bu yıl oyuna Kombat Pack 2 ile ekleyecektir.

Spawn tanıtım videosunu buradan izleyebilirsiniz

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Spawn mortal kombat Mortal Kombat 11 Kombat Pack oyun Kombat Pack 2

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