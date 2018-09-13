SPD: İç istihbarat başkanı görevden alınsın

SPD, Chemnitz’deki olaylara ilişkin açıklamaları nedeniyle eleştirilen iç istihbarat biriminin başkanı Maaßen’ın görevden alınmasını talep etti.Almanya’da iç istihbarat birimi Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maaßen’a yönelik tartışmalar sürüyor. Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Sekreteri Lars Klingbeil, Chemnitz’deki yabancı düşmanlığı içeren olaylara ilişkin açıklamaları nedeniyle eleştirilen Maaßen’ın görevden alınmasını talep etti. Klingbeil, bugün Berlin'de yaptığı açıklamada "SPD yönetimi için Maaßen’ın gitmesi gerektiği son derece açık” dedi. Klingbeil, Başbakan Angela Merkel’e de çağrıda bulunarak "Merkel’in şimdi harekete geçmesi gerekiyor” şeklinde konuştu. Muhalefetteki Yeşiller ve Sol Parti de iç istihbarat başkanının görevden alınmasını talep ediyor. İçişleri Bakanı Seehofer'den Maaßen'a destek İçişleri Bakanı Horst Seehofer ise kendisine bağlı bir kurum olan Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın başkanına arka çıktı. İçişleri Bakanı Seehofer, bugün Alman meclisinde yaptığı konuşmada da Maaßen'a olan güveninin tam olduğunu ifade etti. Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partinin lideri Seehofer, Maaßen’ın meclisin ilgili komisyonlarına izlediği tutumu “kapsamlı” ve "ikna edici” bir şekilde açıkladığını söyledi. Seehofer, Maaßen’ın "radikal sağcılara karşı ikna edici bir pozisyon sergilediğini” de sözlerine ekledi.

İç istihbarat başkanı geçen Cuma günü Bild gazetesine verdiği mülakatta, Chemnitz'de aşırı sağcıların gösterileri sırasında yabancı gibi görünenlerin “sürek avına” maruz kaldığına ilişkin görüntülere kuşkuyla yaklaştığına işaret eden açıklamalarda bulunmuştu. Maaßen, açıklamalarının tepki toplaması üzerine Pazartesi günü İçişleri Bakanlığı'na bir rapor sunmuş, Çarşamba günü de meclisin Denetleme Komisyonu ve İçişleri Komisyonu’nda vekillerin sorularını yanıtlamıştı. Koalisyon ile ilgili tartışma Bakan Seehofer, komisyonlardaki oturumlardan sonra yaptığı açıklamada da, Maaßen’ın görevden alınması için herhangi bir neden göremediğini dile getirmişti. Seehofer’in bu açıklamalarına tepki gösteren Sosyal Demokrat Parti'nin gençlik örgütü Jusos’un başkanı Kevin Kühnert, Maaßen’ın görevde kalması durumunda partisinin koalisyondaki çalışmalarına devam edemeyeceğini söyledi. Künhert, Spiegel’e yaptığı açıklamada, “Kırmızı çizgilerimizi göstermemiz gereken bir noktadayız” dedi. Ancak SPD meclis Grup Başkanvekili Eva Högl, konuya ilişkin demeçlerinde, "Maaßen yüzünden koalisyonu terk etmeyeceklerini” vurguladı.